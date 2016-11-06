الخارجية المصرية تدين التفجيرين الانتحاريين في مدينتي تكريت وسامراء

القاهرة- د ب أ- أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الهجومين الانتحاريين الإرهابيين اللذين وقعا الأحد في مدينتي تكريت وسامراء بالعراق، وأسفرا عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة ما يزيد عن ثلاثين آخرين.

وأعرب المتحدث عن تعازي جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، للحكومة العراقية ولأسر الضحايا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على وقوف مصر وتضامنها الكامل مع جمهورية العراق في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، مجددا موقف مصر الثابت القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، والعوامل المؤدية لها ووقف مصادر تمويلها.