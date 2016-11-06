مقتل 24 شخصا وإصابة 80 آخرين باشتباكات في الصومال

مقديشو- د ب أ- أفادت مصادر طبية وسكان محليون الأحد بأن 24 شخصا على الأقل لقوا حتفهم لدى اشتباك جماعتين مسلحتين في منطقتي بونتلاند وجامالدوج اللتين تتمتعان بحكم شبه ذاتي في الصومال.

وأصيب 80 شخصا آخرين خلال القتال الذي اندلع صباح الأحد في بلدة جالكايو، التي تقع بوسط البلاد، والمقسمة بين المنطقتين.

وقال عبدي قاني محمد، المسؤول الطبي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “اشتباكات اليوم كانت الأكثر دموية التي تشهدها جالكايو في يوم واحد”.

وتدير جالكايو حاليا حكومتان متنافستان، الأمر الذي أدى إلى التوتر المستمر في المنطقة.

ومنذ أسبوعين، قتل عشرة أشخاص في اشتباكات مماثلة، بعدما اتهمت جامالدوج بونتلاند بإنشاء سوق للماشية في جزء تابع لها من البلدة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن عشرات الآلاف قد فروا من المنطقة في الأشهر الماضية.