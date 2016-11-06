الداخلية المصرية: ضبط خلية إرهابية تعمل على الإضرار بالوضع الاقتصادي للبلاد

القاهرة- د ب أ- تمكنت الداخلية المصرية في ضبط خلية إرهابية تعمل على الإضرار بالوضع الاقتصادي للبلاد.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بأنه “فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المبذولة لإجهاض حركة ومخططات تنظيم الإخوان الإرهابى التى تسعى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد، أكدت التحريات والمعلومات قيام (شخصين) ينتميان لتنظيم الإخوان الإرهابى” بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بهدف التأثير بالسلب على الإقتصاد القومى.

وتابع أنه “عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمحال إقامتهما بمحافظة المنوفية.. حيث تم ضبط (أحدهما) وبحوزته مبالغ مالية قدرها ( 380 ألف جنيهاً مصرياً، 44800 دولار أمريكى و122276 ريال سعودى و13900 يورو، كما عثر بمنزل الثانى على مبالغ مالية قدرها (1715جنيهاً مصرياً و12165دولار أمريكى و15 هاتف محمول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.