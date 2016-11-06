قوات البنيان المرصوص تتقدم في سرت الليبية بعد مقتل أعداد كبيرة من تنظيم الدولة

القاهرة- د ب ا- أعلن العميد محمد الغصري، الناطق باسم قوات البنيان المرصوص، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تقدم قوات عمليات تحرير سرت من الجهة الجنوبية الشرقية بمنطقة الجيزة البحرية في المدينة.

وقال الغصري، في اتصال مع موقع “بوابة الوسط” الاخباري، الأحد، من مصراته، إن قوات البنيان تقدمت أمس السبت في منطقة الجيزة البحرية وطهرت بعض المساكن من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وقتلت العديد من أفراد التنظيم.

وأضاف الغصري “هناك مقاومة كبيرة من قوات تنظيم داعش مما سبب تأخر قوات البنيان المرصوص في تحرير مدينة سرت، رغم إعلانها اقتراب التحرير الأيام الماضية”.

وأكد أن شراسة التنظيم في القتال كانت سببًا أيضًا في إحداث دمار كبير بالمدينة، بداية من حي الدولار إلى وسط المدينة.

وحول الضربات الجوية الأمريكية، قال إن الناطق باسم سلاح الجو الليبي، ناصر الحاسي، أكد استمرار الضربات الأمريكية للتنظيم إلى أن يتم القضاء عليه.

ويذكر أن قوات البنيان المرصوص بدات في شهر ايار/ مايو الماضي عملية تحرير سرت من تنظيم الدولة الاسلامية.