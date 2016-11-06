لهذا السبب تم رفض منح تامر حسني تأشيرة للإمارات

دبي ـ أكد النجم تامر حسني أن سبب رفض منحه تأشيرة للإمارات هو تشابه اسمه مع اسم شخص أخر ممنوع من السفر، لافتا إلى تكرار هذا الأمر معه أكثر من مرة عند سفره إلى الإمارات.

وأوضح تامر في تصريحٍ لموقع “انفراد” أنه سيضطر اللجوء إلى سفارة الإمارات مجددا لتوضيح الأمر وعمل إجراءات أخرى للحصول على التأشيرة من جديد بعد إثبات اسم عائلته كاملا وأن الأمر مجرد تشابه أسماء.

يذكر أن تامر حسني حصل على جائزة الـ100 مليون مستمع ومشترك في تطبيق أنغامي منذ الأسبوع الماضي.

ويعتبر تامر أول مطرب عربي رجل يحصل على الجائزة، حيث تخطى حاجز الـ100 مليون مستمع ويقام الاحتفال بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.