انتكاسة صحيّة تُدخل الفنان أبو بكر سالم العناية المركزة … ونجله يكشف التفاصيل

دبي ـ تراجعت الحالة الصحية للفنان أبو بكر سالم مجدداً وبشكل مفاجئ الأحد، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وأكد نجله أحمد لـ”العربية.نت” أن والده يعاني من مشاكل صحية في الكلى تسببت في ضعف المناعة لديه.

وبعد تحسنه وعودته من ألمانيا، استقبل عدد كبير من محبيه، الأمر الذي فاقم وضعه، وقال “فضل الأطباء بقاءه في التنويم لإجراء مزيد من الفحوص ومتابعة حالته أولاً بأول، ووضعه إلى الآن مستقر”.

وكان أبو بكر سالم، الذي يعاني منذ سنوات من مشاكل صحية في القلب وفشل كلوي، قد عاد إلى الرياض في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد رحلة علاجية في ميونخ بألمانيا.