واشنطن على اتصال “وثيق جداً” بأنقرة بشأن معركة الرقة

عمان- أ ف ب- اعلن المبعوث الخاص لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” بريت ماكغورك الاحد ان واشنطن على اتصال “وثيق جدا” بحليفها التركي بشأن معركة تحرير الرقة السورية التي أعلنت “قوات سوريا الديموقراطية” بدءها.

وقال ماكغورك في مؤتمر صحافي في عمان “ندعم قوات سوريا الديموقراطية التي بدأت التحرك في الرقة (…) ونحن على اتصال وثيق جدا بحلفائنا في تركيا، ولهذا فإن رئيس هيئة الأركان المشتركة في أنقرة اليوم (الأحد)”.

ووصل رئيس أركان الجيوش الاميركية المشتركة جوزف دانفورد الى انقرة الاحد في زيارة غير معلنة لاجراء محادثات مع نظيره التركي.

وأضاف ماكغورك “أقل ما يمكن ان يقال هو ان ظروف العمل في سوريا معقدة، لكننا على تواصل بشكل مستمر مع جميع الاطراف”.

وتابع “نود ان يكون هناك تنسيق قدر الامكان مع علمنا بأن هناك خليطا من القوى في الميدان والعديد من تلك القوى لا تلتقي وجها لوجه لكنها تشترك في كون عدوها واحدا ولا يزال مميتا”.

وأعلنت “قوات سوريا الديموقراطية”، وهي تحالف فصائل عربية وكردية سورية مدعومة من واشنطن، الاحد بدء معركة تحرير الرقة، المعقل الابرز لتنظيم “الدولة الاسلامية” في سوريا، ما يزيد الضغوط على الجهاديين بعد دخول القوات العراقية الى معقلهم في الموصل.

وجددت “قوات سوريا الديموقراطية” تأكيد عدم وجود اي دور تركي في الهجوم على الرقة.

وقال المتحدث العسكري باسم هذه القوات طلال سلو الاحد “اتفقنا بشكل نهائي مع التحالف الدولي على عدم وجود اي دور لتركيا او للفصائل المسلحة المتعاونة معها في عملية تحرير الرقة”.

وتعتبر انقرة “وحدات حماية الشعب الكردي” التي تشارك بفاعلية في “قوات سوريا الديموقراطية” فرعا لـ “حزب العمال الكردستاني” الذي يشن تمردا ضد انقرة منذ اكثر من ثلاثة عقود.