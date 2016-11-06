الإفراج عن أميركي كان محتجزاً في اليمن ونقله إلى سلطنة عمان





مسقط- أ ف ب- أفرج الأحد عن أميركي كان محتجزاً في اليمن وتم نقله من صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون إلى مسقط إضافة الى جرحى يمنيين أصيبوا في النزاع الدائر في اليمن، بحسب وزارة الخارجية العمانية.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية الرسمية، ان الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، نقل على متن طائرة عسكرية عمانية “تمهيداً لعودته الى بلاده”، بعد الافراج عنه “لتلبية التماس الحكومة الامريكية الاستمرار في مساعدتها حول مواطنيها المتحفظ عليهم في اليمن”.