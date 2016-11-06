إضرام النار بسيارة دبلوماسي تركي في ألمانيا





هانوفر/انقرة- د ب ا- قال مصدر دبلوماسي تركي إنه تم اضرام النار بسيارة تابعة للقنصلية العامة التركية اليوم الاحد في مدينة هانوفر الالمانية.

ووفقا للمصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب القيود على التحدث الى وسائل الاعلام، فإن عملية الحرق العمد اسفرت عن تدمير السيارة تماما، بحسب وكالة انباء “الاناضول” الرسمية التركية .

وتحقق الشرطة في صلة محتملة بين الحادث وأنصار “حزب العمال الكردستاني” في المدينة الالمانية .

واشارت “الاناضول” الى ان قرابة 300 من انصار “حزب العمال الكردستاني” تظاهروا امام مبنى القنصلية التركية في مدينة هامبورج الالمانية في الشهر الماضي.

وهاجم انصار الحزب احد العاملين بالقنصلية خلال استقبال بمناسبة عيد الجمهورية التركية في التاسع والعشرين من تشرين اول/اكتوبر.