﻿تعليقات على تعويم الجنيه: المرحلة المقبلة «سوداء» على الشعب المصري… ومساعدات الحكومة غير كافية

القاهرة ـ «القدس العربي»: تزايدت الانتقادات اقتصادياً وشعبياً في مصر لقرار تعويم الجنيه المصري امام الدولار وسط مخاوف من زيادة كبيرة للاسعار بدون مساعدة حكومية كافية.

وقام المحامي علي إيوب بالطعن امام محكمة القضاء الإداري على قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وأكد إضرار القرار بالصالح العام، ولحياده عن الهدف المخصص لإصداره كما أن القرار مشوب بالانحراف لأن محافظ البنك المركزى أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.

كما طالب بالزام البنك المركزي بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بأي تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه. وطالب بالزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزي.

وأثار قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في البنوك رسمياً، الكثير من الجدال على الساحة الاقتصادية، فيما أعلن وائل النحاس، الخبير المالي والاقتصادي، أنه حذّر كثيراً من الأزمات الاقتصادية والمشاكل التي ستتعرض لها البلاد، لأن الدولة هي من تصنع هذه الأزمات بنفسها»، لافتاً إلى أن ما حدث للجنيه ليس تعويماً وإنما انهيار لقيمته الشرائية والتي كلفت المستثمرين خسارة كبيرة.

وأوضح، خلال لقاء له على فضائية «العاصمة2»، «أن المرحلة الثانية قبل شهر شباط/فبراير المقبل ستكون مرحلة «سوداء» على الشعب المصري، حيث ينعقد صندوق النقد في تلك الفترة، لتحديد موقف مصر من الحصول على القرض وفقًا لمدى إيجابية الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال تلك الفترة».

وأضاف، «أن القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهور الماضية هي من أجل إرضاء صندوق النقد الدولي، تمهيدًا للحصول على قرض مالي».

وأكد علاء سعداوي، رئيس المجموعة الدولية للنقل، «أن تعويم الجنيه سيعمل على زيادة أسعار الوقود محلياً التي سيكون لها تأثير مباشر على أسعار السلع بشكل كامل».

وأوضح «أن التكلفة التي تمت زيادتها على أصحاب الشاحنات لن يتحملها إلا أصحاب البضائع، وهو ما يؤكد أن أسعار السلع كافة سترتفع خلال الفترة المقبلة بفعل زيادة أسعار المحروقات».

وطالب الحكومة بتوفير وسائل لنقل البضائع من الموانئ بأسعار مخفضة للحفاظ على السوق الداخلي وخوفاً من استغلال تحريك أسعار الوقود لزيادة تكلفة النقل من الموانئ.

كما أعلنت مصلحة الجمارك، في بيان لها، «أن تكلفة الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة ارتفعت بنسبة 65٪ على خلفية تحرير سعر الصرف».

وأوضحت، «أن مصلحة الجمارك لم ترفع سعر الضريبة الجمركية أو غيرها، لا سيما أن هذا الشأن يطلب صدور قانون جديد يقرره مجلس النواب «لا إعفاء أو خضوع للضريبة إلا بقانون»، ولكن الزيادة التي تمت جاءت نتيجة لتغير سعر الصرف».

وقالت سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، «إن حزمة الحوافز والمساعدات التي أعلنتها الحكومة لمساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار عقب الإعلان عن تحرير سعر الصرف غير كافية»، لافتة إلى أن المواطن المصري عقب الاعلان عن تعويم الجنيه المصري وجد نفسه مضطرًا لفرض حالة من التقشف الشديدة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وشددت في تصريحات لها لفضائية «صدى البلد»، على ضرورة الإعلان عن خطة زمنية للأوضاع التي تمر بها البلاد حتى يعلم المواطن المصري المدة التي سيستغرقها لمواجهة الازمة الحالية.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، «أن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي لتسجل بذلك أعلى زيادة في للديون في تاريخ مصر».

وأضافت في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مساء السبت الماضي، «أن سندات الخزانة بلغت 28٪ من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25٪، وسندات البنك المركزي 14٪، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13٪، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12٪، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6٪، وأخرى بواقع 2»٪.