﻿هجمات انتحارية في تكريت وسامراء شنها تنظيم «الدولة»

بغداد ـ القدس العربي: شهدت مدن سامراء وتكريت هجمات بعجلات مفخخة بينما نجحت القوات العراقية في دخول مدينة الموصل من الشمال وتحرير مدينة حمام العليل جنوبها.

ففي صلاح الدين شمال بغداد، وبعد يومين من هجوم تنظيم «الدولة» على الشرقاط، شهدت المحافظة خرقا امنيا جديدا امس الاحد، من خلال هجمات انتحارية في مدينتي تكريت وسامراء.

وذكرت مصادر امنية مطلعة ان القوات الأمنية فرضت حظر التجوال في مدينة سامراء التي تضم مراقد مقدسة لدى الشيعة، وذلك في اعقاب تفجير انتحاري استهدف مرآب لسيارات الزائرين، مع معلومات عن وجود سيارات مفخخة اخرى في المدينة.

وذكرت ان تفجير سامراء نفذه انتحاري يقود سيارة اسعاف مفخخة توغل وسط مرآب يستخدمه الزائرون إلى سامراء وبينهم إيرانيون، وادى انفجار السيارة إلى سقوط ضحايا وتدمير كبير في العجلات الموجودة في المرآب. واشار المصدر إلى سقوط ما لا يقل عن 10 زائرين إيرانيين في الحادث اضافة إلى 3 قتلى وبعض الجرحى من العراقيين.

وفي تكريت مركز محافظة صلاح الدين، اعلنت المصادر الأمنية، صباح أمس الأحد، بأن 15 شخص قتلوا واصيب 35 آخرون بانفجار سيارة اسعاف مفخخة ثانية عند مدخل سيطرة الأنواء الجوية جنوب تكريت، مما تسبب في خسائر مادية في العجلات المتواجدة في نقطة السيطرة اضافة إلى سقوط الضحايا.

واكدت المصادر أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة في تكريت تحسبا لتعرض المدينة إلى هجمات اخرى من تنظيم «الدولة».

ويذكر ان مدينة الشرقاط شمال المحافظة، تعرضت يوم الجمعة الماضية إلى هجوم متسللين من تنظيم «الدولة» تمكنوا خلال من السيطرة على الجامع الكبير في المدينة ومبنى القائممقامية وبعض الأحياء، قبل ان تتمكن القوات المشتركة من طردهم بعد تكبيدهم خسائر في الارواح.

وكانت القوات المشتركة حررت مناطق المحافظة وابرزها مدينة تكريت في (الـ31 من آذار 2015)، وبيجي، (40 كم شمال تكريت)، منتصف تشرين الثاني 2015.

وفي معركة الموصل، أفادت قوات مكافحة الإرهاب، امس الاحد باقتحام قوات الجيش العراقي اول حي سكني شمالي مدينة الموصل.

وقال الفريق علي الفريجي، ان قوات الجيش العراقي في الفرقة 16 اقتحمت صباح الاحد منطقة السادة بعويزة شمالي الموصل أولى المناطق السكنية داخل المدينة ضمن المحور الشمالي، مضيفاً ان القوات تخوض حاليا حرب شوارع مع عناصر التنظيم في المنطقة. واكد الفريجي ان الجيش تمكن من كسر خطوط صد «التنظيم» والتوغل في منطقة السادة والوصول إلى مشارف منطقة الحدباء شمال المدينة.

وكانت مصادر عسكرية اخرى، اعلنت أن قطعات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة والفرقة 15 اقتحمت مركز حمام العليل جنوبي الموصل من ثلاثة محاور ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد عناصر التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات.

وبينت ان القطعات المشتركة بدأت بالتوغل في الناحية ووصلت إلى كلية الزراعة، لافتاً إلى إن قطعات فرقة النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب وصلت إلى تلال العطشان شمال حمام العليل 8 كم وحررت دور المشراق في الناحية.

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله في بيان، ان»قطعات الشرطة الاتحادية وعمليات نينوى تمكنت من تحرير ناحية حمام العليل بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها».

كماأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، عن تحرير ثلاث قرى، جنوب غرب ناحية حمام العليل، جنوب الموصل، من سيطرة تنظيم (داعش)، فيما أكدت مقتل قيادي في التنظيم.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان له، إن “قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت، يوم السبت، من تحرير قرى الزفتية وطقطق وسنانيك وقتل القيادي في تنظيم (الدولة) عمار صالح ابو بكر، جنوب غرب ناحية حمام العليل، جنوب الموصل».

وتخوض القوات العراقية بمختلف صنوفها والبيشمركه والحشد الشعبي ومقاتلو القبائل معارك شرسة في احياء واطراف مدينة الموصل، لتحريرها من قبضة التنظيم الإرهابي الذي فرض سيطرته على المدينة منذ شهر حزيران/يونيو 2014.