﻿القوات المدعومة من تركيا اقتربت من بلدة الباب ومقتل إعلامي و12 مدنياً في قصف روسي على إدلب

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان امس الاحد إن القوات المدعومة من تركيا في شمال سوريا تهدف إلى طرد تنظيم «الدولة» جنوباً من بلدة الباب وإنها أصبحت على بعد 12 أو 13 كيلومتراً عن البلدة.

وبدأت تركيا عملية في شمال سوريا في آب/ أغسطس دعما لمقاتلين أغلبهم من التركمان والعرب في محاولة لطرد مقاتلي التنظيم المتشدد من الحدود السورية التركية والحيلولة دون سيطرة فصائل كردية مسلحة على أراض.

وقال إردوغان إن الاتحاد الأوروبي وعد بدفع ثلاثة مليارات يورو لتركيا لمساعدتها في إيواء المهاجرين لسوريين لكن أنقرة لم تحصل حتى الآن سوى على ما يتراوح بين 200 و300 مليون يورو. إلى ذلك قتلت الطائرات الحربية الروسية صحافياً سورياً في غارة على بلدة الدانا في ريف إدلب امس الاحد.

وقال الإعلامي منار عبد الرزاق إن عمار بكور والذي يتحدر من منطقة جبل الزاوية في إدلب قتل امس في قصف لطائرات حربية روسية استهدفت منطقة السوق في مدينة الدانا بريف ادلب الشمالي بالإضافة إلى إصابة مصور قناة أورينت السورية المعارضة بجروح. وأشار إلى مقتل 12 مدنياً وجرح عشرات آخرين وحدوث دمار كبير بالممتلكات.

وأضاف «يعتبر عمار بكور (30 عاماً) من اوائل الإعلاميين الذين كان لهم دور في الحراك في سوريا منذ انطلاقة بداية شهر آذار/مارس عام 2011 وكان رئيساً للهيئة الادارية في كلية الإعلام في جامعة دمشق ثم عمل مع عدد من وسائل الإعلام التابعة للنظام ومنها جريدة بلدنا قبل بداية الأزمة في سوريا، ثم عمل مع مؤسسات إعلامية عربية ومنها قناة الآن وقناة أورينت وعدد من المواقع الالكترونية التابعة للمعارضة السورية».

وقتل واعتقل المئات من الإعلاميين والناشطين السوريين على يد قوات النظام وفصائل المعارضة السورية المختلفة وتنظيم «الدولة» ووحدات حماية الشعب الكردية في منذ اندلاع الاحداث، واحتلت سوريا المرتبة الاولى في اعداد قتلى الصحافيين على مدى الأعوام الثلاث الماضية.وشنت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها هجوما عنيفا على عدة جبهات غرب حلب.

وقال مصدر عسكري سوري إن «جبهة 1070 شقة غرب حلب تشهد معارك هي الأعنف بعد وصول قوات النخبة في الجيش السوري التي يقودها العقيد سهيل الحسن والملقب بالنمر إلى مدينة حلب فجر امس الاحد وأن معارك اخرى اندلعت على جبهة بستان الباشا وكذلك جبهة منيان».

وأضاف المصدر ان الساعات القليلة المقبلة سوف تشهد تطورات كبيرة على جبهات حلب عموماً بعد حشد القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها استعداداً لمعركة حلب بعد فشل التهدئة التي أعلنتها روسيا يوم الجمعة الماضي». كما نفى المصدر العسكري السوري قطع طريق حلب دمشق في منطقة خناصر جنوب حلب.الى ذلك قصفت فصائل المعارضة السورية مستشفى تشرين العسكري شمال شرق العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا « امس الأحد عن مصدر عسكري سوري قوله إن 13 شخصاً أصيبوا بجروح جراء سقوط قذيفتي هاون على المشفى». من جانبها قالت مصادر خاصة إن «شخصاً قتل على الأقل وأصيب 13 آخرون في سقوط أربع قذائف واحدة استهدفت مدخل الإسعاف في المستشفى. وأضافت أن الطيران الحربي السوري شن غارات عدة على الأماكن التي أطلقت منها قذائف الهاون في مدينة دوما». ويقع مستشفى تشرين العسكري شمال شرق العاصمة دمشق ويبعد عن مدينة دوما حوالي 2 كم.وكان المستشفى تعرض في مرات سابقة لقصف بقذائف الهاون.