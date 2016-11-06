﻿واشنطن تعلن بدء عملية عزل مدينة الرقة تمهيداً لمهاجمتها

عواصم ـ وكالات: اعلن مسؤول أمريكي الاحد بدء عملية عزل مدينة الرقة في شمال سوريا تمهيداً لتنفيذ هجوم عليها لتحريرها من سيطرة تنظيم «الدولة». وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته «سنسعى أولاً إلى عزل الرقة للتمهيد لهجوم محتمل على المدينة بالتحديد لتحريرها».

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل عربية وكردية سورية مدعومة من واشنطن، الاحد بدء «معركة تحرير الرقة»، المعقل الابرز لتنظيم «الدولة» في سوريا، التي اطلقت عليها اسم «غضب الفرات». وأشارت إلى ان العمليات العسكرية بدأت مساء السبت.

وقال المسؤول الأمريكي ان قوات سوريا الديمقراطية «هي الشريك المؤهل أكثر من سواه للقيام بعملية عزل الرقة بسرعة». وتابع «نواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لاتخاذ القرار في ما يتعلق بمن سيبقى في الرقة بعد تحريرها لمنع عودة تنظيم الدولة».

وقال المسؤول «نبذل جهداً من أجل تعزيز الضغط على تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة، بموازاة عملية مماثلة في العراق»، في اشارة إلى الهجوم على الموصل، معقل الجهاديين في العراق، الذي بدأته القوات الحكومية العراقية قبل ثلاثة اسابيع.

الى ذلك طالب تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» الذي يضم جماعات مسلحة كردية وعربية امس الاحد سكان مدينة الرقة بالابتعاد عن مواقع تجمعات متشددي تنظيم «الدولة» والتوجه نحو المناطق التي سيتم تحريرها.

وأضافت في مؤتمر صحافي في بلدة عين عيسى على بعد نحو 60 كيلومترا شمال غربي الرقة أنه «تم تشكيل غرفة عمليات (غضب الفرات) من أجل قيادة عملية التحرير» والتنسيق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لإخراج «الدولة الإسلامية» من الرقة.