 رئيسا أركان القوات التركية والأمريكية يبحثان العمليات في سوريا والعراق





أنقرة- رويترز- قال الجيش التركي في بيان إن رئيسي أركان القوات المسلحة التركية والأمريكية بحثا في اجتماع عقد في أنقرة الأحد استراتيجيات مشتركة ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق.

واجتمع رئيس الأركان التركي خلوصي أكار بنظيره الأمريكي جوزيف دانفورد بعد ساعات من شن “قوات سوريا الديمقراطية” التي تدعمها الولايات المتحدة هجوما لتحرير مدينة الرقة السورية من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وقال البيان “جرى مناقشة طرق قتالية مشتركة ضد داعش في سوريا والعراق، وتحديدا الباب والرقة في الأيام القادمة”، في إشارة إلى مدينتين سوريتين.

وتابع البيان أن رئيسي أركان البلدين ناقشا أيضا تحركات “وحدات حماية الشعب” الكردية في سوريا والعراق ومخاطر وقوع اشتباكات طائفية في المنطقة. وتدعم الولايات المتحدة “وحدات حماية الشعب” الكردية لكن تركيا تعتبرها قوة معادية.