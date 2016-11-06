﻿خطط لزيادة محطات شحن المركبات الكهربائية في 35 ولاية أمريكية

واشنطن – رويترز: قال البيت الأبيض انه سينشئ 48 شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية لتغطي ما يقرب من 25 ألف ميل على الطرق السريعة في 35 ولاية أمريكية.

وأضاف البيت الأبيض أن 24 ولاية وإدارة محلية وافقت على شراء مئات من المركبات الكهربائية الإضافية، لضمها إلى أساطيل سياراتها الحكومية، وعلى إضافة محطات جديدة لشحن المركبات.

ومن المقرر أن تشتري ولاية كاليفورنيا 150 مركبة بدون انبعاثات. وتوفر الشحن الكهربائي في خمسة في المئة على الأقل من أماكن الانتظار المملوكة للدولة بحلول عام 2020.

أما مدينة أتلانتا فسوف تضيف 300 محطة في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي بحلول نهاية عام 2017.

ووافقت لوس أنجليس على مضاعفة أسطولها من المركبات الكهربائية ثلاث مرات، لتصل إلى 555 مركبة في نهاية عام 2017، مقارنة بنحو 200 مركبة حاليا.

ويمثل عدم توفر محطات لشحن المركبات الكهربائية أحد عوائق عدم انتشارها على نطاق واسع حتى الآن.