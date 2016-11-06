﻿مديرو صناديق لا يتوقعون تدفقات سريعة للاستثمارات الأجنبية إلى مصر لحين استقرار أوضاع سوق الصرف

لندن – رويترز: قد يجلب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري سيولة أجنبية إلى مصر في نهاية المطاف، لكن مديري صناديق يقولون إن عدم التيقن الذي يكتنف الاقتصاد يعني أن تدفق أموال محافظ الاستثمار من الخارج لن يكون سريعا.

ولتحقيق استقرار العملة بعد قرار الأسبوع الماضي، تحتاج مصر إلى زيادة كبيرة في إيراداتها من النقد الأجنبي، لتغطية العجز الحالي في ميزان المعاملات الجارية، الذي بلغ 18.7 مليار دولار في الاثني عشر شهرا حتى يونيو حزيران الماضي.

ومن المتوقع أن يكون تغير الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 6.8 مليار دولار بطيئا فقط، لأن قرارات الشركة تمر بعملية معقدة. ويعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الاستيراد، ومن المستبعد أن يشهد طفرة تصديرية في أي وقت قريب.

وربما يشجع الجنيه الرخيص مزيدا من العاملين المصريين في الخارج على تحويل الأموال إلى مصر، لكن التحويلات البالغة 17.1 مليار دولار لم تشهد تغيرا يذكر على مدى سنوات.

وهذا يجعل محافظ الاستثمار الأجنبية أحد أفضل المصادر المحتملة للأموال الجديدة. وقبل الاضطرابات السياسية في 2011، وما أعقبها من قلاقل اقتصادية، تمكنت مصر من جذب مليارات الدولارات من تلك الاستثمارات سنويا. وشهدت السنة المالية الماضية صافي تدفقات إلى الخارج بلغ 1.3 مليار دولار.

لكن مديري صناديق أجنبية كثيرين قالوا ان خفض قيمة العملة كان إجراء إيجابيا، لأنه يزيل بشكل كبير القيمة الزائدة للجنيه عن قوته الحقيقية. لكن مخاطر أخرى مازالت تعرقل الاستثمار.

ورغم أن صناديق أجنبية اشترت سندات مصرية دولارية في نهاية الأسبوع الماضي، فلم تكن هناك علامات تذكر على مشتريات أجنبية للأصول بالعملة المحلية.

ولكي يحدث ذلك يقول مديرو الصناديق فإن على القاهرة أن تظهر قدرتها على تحقيق نجاح كالذي أحرزته برامج إقراض أخرى لصندوق النقد الدولي، وعلى سبيل المثال في باكستان وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.

وقال شاهزاد حسن، مدير المحافظ لدى «أليانز غلوبال إنفستورز» ان خفض قيمة العملة «يجعلها بالقطع أكثر جاذبية حيث لم يعد الجنيه الآن مبعث خطر. لكن عند هذا المستوى فإن الأخبار السارة مأخذوة بالفعل في حساب أسعار السندات الدولارية. الاهتمام تحول إلى تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وهو الأمر الأكثر صعوبة.»

الكل في انتظار الوصول إلى القاع

لن يكون كثير من المستثمرين الأجانب مستعدين لضخ الأموال في أصول بالعملة المحلية ما لم يقتنعوا بأن الجنيه بلغ أقصى درجات الهبوط، وهو ما قد يكون بعيدا. وتسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم الجنيه عند 17 جنيها مقابل الدولار في 12 شهرا.

يرجع ذلك لأسباب من بينها الطلب المتراكم على الدولار، والذي يقدره المحللون لدى «سيتي غروب» بنحو تسعة مليارات إلى 11 مليار دولار، ويقولون إنه يجب تلبيته قبل استقرار الجنيه.

وهناك مخاطر أخرى مثل التضخم. فرغم أن فاتورة واردات معظم السلع قد تم سدادها بالفعل بسعر الصرف في السوق السوداء، فإن خفض قيمة الجنيه سيزيد أسعار الوقود المستورد وربما السلع الغذائية المهمة. ويقدر «سيتي» أن ذلك سيضيف ثلاث نقاط مئوية إلى معدل التضخم الذي يتوقعه في نهاية العام عند 14 في المئة، إضافة إلى نقطة مئوية واحدة أو نقطتين مئويتين العام المقبل.

وسوق الأسهم مشكلة أخرىk حيث أصبحت في ظل قيمة سوقية دون الثلاثين مليار دولار أصغر من أن تستوعب الكثير من التدفقات الجديدة.

لكن سوق السندات وأذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية البالغة نحو 1.40 تريليون جنيه أكبر حجما بكثير.

وقالت «رنيسانس كابيتال» ان المشاركة الأجنبية في السندات المحلية منعدمة عمليا، لكن منذ أعوام قليلة كانت تبلغ نحو عشرة مليارات دولار متوقعة عودة الأجانب خلال ستة أشهر إلى 12 شهرا.

لكن هناك صعوبات لوجستية. وقال كيران كيرتس، مدير المحفظة لدى «ستاندرد لايف» البريطانية «من منظور عملي فإنه مازال من الصعب ضخ أموال في مصر»، مشيرا إلى أن بنوك الحفظ مازالت حذرة في تقديم خدماتها، لأن البورصة المصرية أغلقت أثناء الاضطرابات السياسية.

وتابع «شاركنا في سندات العملة الصعبة، وفي وقت ما سنتفقد أذون الخزانة».