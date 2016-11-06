﻿الدولار يتجاوز 16جنيها في البنوك المصرية وسط توقعات بمزيد من الهبوط للعملة الوطنية

القاهرة – وكالات: قال مصرفيون في البنوك المصرية أمس الأحد ان سعر الدولار تجاوز مستوى 16 جنيها في التداول الحر للعملات بين البنوك في مصر، لأول مرة منذ تحرير سعر صرف الخميس الماضي، في خطوة تهدف للقضاء على السوق السوداء والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبا في البداية، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار، وفي وقت لاحق تراجعت العملة المحلية أكثر.

وقال مصرفي لرويترز «هناك حركة ولكنها ضعيفة. حصيلة البنوك أيام الخميس والجمعة والسبت ستوجه للاعتمادات البنكية للمستوردين. لا أحد يعطي أولوية وية للاعتمادات المقرة للأفراد والمتأخرة منذ ثلاثة وستة أشهر.»

ولم تعلن مصر بعد أي أرقام رسمية عن حصيلة بيع أو شراء الدولار منذ تحرير سعر الصرف الخميس الماضي، ولكن صحف محلية ذكرت أمس السبت أن الحصيلة المبدئية بلغت 80 مليون دولار.

وتجاوز سعر بيع الدولار في معاملات ما بين البنوك أكثر من 16 جنيها خلال معاملات أمس. وعرض «سيتي بنك» البيع مقابل 16.55 جنيه، و»الإمارات دبي الوطني» مقابل 16.50 جنيه، و»التجاري الدولي» 16.30 جنيه، و»البنك الأهلي» و»بنك مصر» 16 جنيها بحلول الساعة 1054 بتوقيت جرينتش.

وكانت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء هي 15.70 جنيه من التجاري الدولي»، و15.75» من بنوك العربي الأفريقي»، و»سيتي بنك» و»الكويت الوطني»، و»المصري الخليجي» و»أبوظبي الإسلامي»، و15.80 من «بنك عودة» ،و15.90 من «بنك الاستثمار العربي.»

ويعرض «بنك مصر» -الذي صرح رئيسه الأربعاء الماضي للصحف المحلية بأن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ 13.50 جنيه- بيع الدولار مقابل 16 جنيها ويشتريه مقابل 15.50 جنيه.

وقال أحد المستوردين للأجهزة الكهربائية في مصر «نتعامل مع أكثر من 30 بنكا في مصر ولا أحد يريد فتح اعتماد مستندي لنا.» ولكن أحد المصرفيين في بنك خاص قال «كل بنك يعيد ترتيب أولوياته حاليا اعتمادا على المتأخرات . المتأخرات لها الأولوية من فتح اعتمادات جديدة.»

وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية «لم نبع بعد دولارات سواء للأفراد ولم نفتح اعتمادات جديدة أو نغطي اعتمادات قديمة.»

وشهدت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وقالت ريهام الدسوقي، من «أرقام كابيتال» للاستشارات والسمسرة «ستستمر حالة التذبذب وارتفاع الأسعار، إذا لم تكن هناك استجابة من حائزي الدولار. البنوك تتنافس مع السوق السوداء الآن على جذب الدولارات من القطاع العائلي(الأفراد).»

وطرح «بنك مصر» و»البنك الأهل»ي الخميس الماضي شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 إفي المئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب. لكن لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي حصيلة تلك الشهادات.

وقال متعامل في السوق السوداء «هناك حالة من السكتة القلبية في السوق الآن. كبار التجار يريدون التخلص من الدولار مقابل 17.25 و17.50 جنيه.»

المركزي فقط يمكنه

إرواء تعطش البنوك للدولار

ويقول محللون ان البنوك المحلية المتعطشة للدولار قامت بعمليات شراء يومي الجمعة والسبت لبناء احتياطياتها قبل أن تبدأ التعاملات بين البنوك يوم الاحد.

لكن بعض المصرفيين حذروا من أن تراكم الطلب من قبل الشركات قد يعيد السوق السوداء إلى المشهد من جديد، ما لم يضخ البنك المركزي دولارات في النظام المصرفي للمساعدة في تسيير عملية تعويم العملة بسلاسة.

واصيب بعض المصرفيين المصريين بخيبة أمل لأن البنك المركزي لم يغرق النظام المصرفي بالعملة الصعبة للمساعدة في استقرار الجنيه قائلين إن السوق السوداء ستعود إذا اتضح أن البنوك غير قادرة على تلبية متأخرات الطلب.

وقال خبير في أسواق رأس المال «يمكنهم الالتفاف على سياسة عدم التدخل من خلال ضخ غير مباشر في السوق عبر الأذرع المصرفية للدولة… البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.»

وكان واحد من أهداف التخلي عن ربط الجنيه المصري بالدولار هو القضاء على سوق سوداء في العملة الأمريكية انتعشت بعدما فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية العام الماضي. و

هوى الجنيه إلى مستوى قياسي في السوق غير الرسمية بلغ 18 جنيها للدولار يوم الأحد الماضي قبل قرار تعويم الجنيه.

وقال أحد المتعاملين في السلع الأولية أمس الأول «اشترينا دولارات من النظام المصرفي بأسعار تراوحت بين 14.7 و16 جنيها ومن ثم فإن الأمر ينجح بالفعل… أغلقنا الصفقة التي تتجاوز مليون دولار وحصلنا على جزء من المبلغ يوم الخميس وسنحصل على الجزء المتبقي يوم الأحد. آمل بأن تختفي السوق السوداء. لا يوجد سبب لاستمرارها الآن بعدما صارت البنوك تشتري بأسعار التعادل.»

وسمحت مصر بهبوط عملتها من 8.8 جنيه للدولار إلى حوالي 14.65 جنيه في يوم واحد متخلية عن نظام الربط الذي أدى إلى نضوب احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة واضطره إلى ترشيد استخدام المعروض من الدولارات.

وأغلب ما باعته البنوك من دولارات يوم الخميس كان موجها للشركات مما خلق حالة من الارتباك بين العملاء العاديين، غير أن البنوك فتحت أبوابها أمام مودعي العملة الأمريكية وبائعيها اثناء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بينما لم تطرح دولارات للبيع للأفراد.

وانتابت بعض المصرفيين حالة من خيبة الآمل لأن البنك المركزي لم يغرق النظام المصرفي بالعملة الصعبة للمساعدة في استقرار الجنيه في الأسابيع الأولى للتداول بعد تحرير سعر الصرف، قائلين إن السوق السوداء ستعود إذا لم تتمكن البنوك من تغطية طلب متزايد على العملة الصعبة من الشركات.

وقال متعاملون في السوق السوداء انهم عرضوا يوم الجمعة دولارات للبيع بسعر تراوح بين 16.75 و16.95 جنيه، بينما تراوح السعر الذي عرضوه للشراء بين 16.25 و16.30 جنيه غير أن حجم التداولات كان منخفضا.

وقال متعامل آخر في سوق السلع الأولية «إذا لم يضخ البنك المركزي ما يكفي من الدولارات للبنوك للبدء في البيع بسعر أعلى -وليكن مثلا في نطاق العشرين- حتى فستعود السوق السوداء لتغطية طلب الناس. وأيا ما كان، فإن الأمر يعتمد على قرض صندوق النقد الدولي لأن السيولة الدولارية في البنك المركزي غير كافية.»

وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب بشأن قرض قيمته 12 مليار دولار، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية.

ورحب صندوق النقد بقرار التعويم. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، كريس غارفيس، ان القرار بشأن القرض سيُرفع لمجلس الصندوق في غضون أسابيع.

وتوقع معظم من أُجريت معهم مقابلات من المصرفيين والتجار عدم عودة السوق السوداء مادام البنك المركزي يقاوم أي إغراء للتدخل ويترك السوق خالصة عبر البنوك.

وقال آلن سانديب، رئيس الأبحاث لدى «نعيم للوساطة» ان البنك المركزي سمح بانخفاض الجنيه لاجتذاب الدولارات المحتفظ بها خارج البنوك حاليا للعودة إلى النظام المصرفي.

ولأن المصريين كان بمقدورهم بيع الدولارات في السوق السوداء والحصول على مثلي ثمنها بالعملة المحلية، مقارنة مع السعر الرسمي الذي كانت تبيع به البنوك قبل التعويم، فقد كانوا يحجمون عن البيع للبنوك.

وقال سانديب «من المنطقي بالنسبة لهم أن يبقوه (الجنيه) ضعيفا في الوقت الحالي إذ أن مصدرهم الأوحد للدولار… هو الأشخاص الذين يأتون للإيداع. هؤلاء هم المصدر الرئيسي للتدفقات لحين عودة المستثمرين والسياح لكن ذلك قد يستغرق شهورا.»

وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011، وما أعقبها من عزوف السياح والمستثمرين عن البلاد وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة من خلال التعويم.

لكن لم يتضح بعد حجم السيولة الدولارية التي تدفقت إلى النظام المصرفي الرسمي منذ قرار التعويم. وقالت بضعة بنوك إن التداولات بطيئة.

وقال مصدر في القطاع المصرفي يوم الجمعة «لم يأت أحد لبيع دولارات لنا طوال اليوم. بالأمس باع أشخاص دولارات لنا خلال ساعات العمل لكن ليس بالكم الكبير. الإجمالي بلغ نحو 20 ألف دولار».

مخاوف الشركات

من هبوط جديد

وفي هذه الاثناء تستعد الشركات لمزيد من التقلبات مع توقع الكثيرين أن يواصل الجنيه التراجع بسبب زيادة كبيرة في الطلب على العملة الصعبة.

وقال باسم حسين، المدير في شركة «إنترفود» المدارة عائليا والتي تعمل في استيراد ومعالجة وتعبئة البن والتوابل، انه لم يحاول شراء الدولارات منذ يوم الخميس وينتظر ليرى أين ستستقر السوق.

واضاف قائلا «لا يمكنني تقديم أي تكهنات… الجميع محجمون… ومن المرجح أن تأتي قرارات كثيرة أخرى من الحكومة هذا الاسبوع.»

وقال بضعة رجال أعمال ومسؤول تنفيذي كبير في شركة متعددة الجنسيات انهم يعتقدون أنه إذا هوى الجنيه يوم الأحد فإن الشركات ستحجم عن شراء الدولار للمساعدة في إنجاح النظام الجديد لسعر الصرف وتفادي توجيه الارباح إلى السوق السوداء التي يريد الكثيرون

وقال تاجر في السلع الاولية «أتوقع ارتفاعا حادا في السعر.. أتوقع أن يتجاوز 17 أو 18 (جنيها).» الطلب على الدولارات سيكون مرتفعا. ربما أنه سيستقر في الأجل الطويل لكن بالتأكيد أتوقع أن يقفز السعر.»

ارتفاع تكلفة دعم الوقود 83 في المئة

قال وزير البترول المصري طارق الملا ان تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه (4.10 مليار دولار) خلال 2016-2017 بعد تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية خلال السنة المالية الجارية 35 مليار جنيه، وهو ما يعني ان التكلفة ستقفز بنحو 83 إفي المئة عما كان مستهدفا.

وقال الملا الليلة قبل الماضية، في اتصال هاتفي مع قناة «سي.بي.سي» التلفزيونية، ان الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية «كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات وسعر برنت 40 دولارا لكن مع التعويم وارتفاع أسعار برنت الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه. الاجراء التصحيحي (تحريك أسعار المواد الوقود) هيزود الايرادات 15 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من السنة المالية.»

وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015 .

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة. لكن لم يتم إقرار هذه الإصلاحات حتى الآن.