﻿وزير الطاقة الجزائري: «أوبك» لن تتراجع عن قرار خفض الانتاج

الجزائر – أ ف ب: أكد وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة أمس الأحد ان منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لن تتراجع عن قرار خفض الانتاج، مشيرا الى ان حصة كل بلد ستتحدد في الاجتماع المرتقب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا.

وقال الوزير في تصريح أوردته وكالة الأنباء الجزائرية «لا يوجد تراجع عن اتفاق الجزائر» بعدما سرت شكوك في امكان التراجع عن خفض الانتاج في الظل التصريحات المتناقضة لدول «أوبك».

وفي خطوة مفاجئة وافقت دول المنظمة خلال اجتماع في الجزائر أواخر أيلول/سبتمبر على اتفاق «تاريخي» لخفض الإنتاج، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار التي انهارت بسبب الفائض في العرض.

لكن الشكوك ما زالت قائمة حول تطبيق هذا الاتفاق بعد تهديد السعودية، الدولة المؤثرة في المنظمة، برفع إنتاجها اذا لم تحترم إيران الاتفاق، بحسب ما اوضح فيل فلين من «برايس فيوتشرس غروب».

واوضح بوطرفة ان اللجنة التقنية التي شكلت بعد اجتماع الجزائر اقترحت ان يستمر الاتفاق لمدة سنة ابتداء من كانون الثاني/يناير 2017 مع مراجعته في نهاية الأشهر الستة الاولى.

وقال «سيتم تحديد حصص الإنتاج خلال الاجتماع المقبل» للمنظمة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا، مضيفا «كل دولة ستخفض انتاجها وفقا لحجم الانتاج الحالي».