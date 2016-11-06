﻿دول مجلس التعاون الخليجي تناقش أوضاع العمالة الأجنبية وتوطين الوظائف

الرياض – د ب أ: يناقش وزراء العمل و الشؤون الاجتماعية الخليجيون خلال اجتماعهم الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 16 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري عددا من الموضوعات، في مقدمتها «أوضاع العمالة الأجنبية» في دول مجلس التعاون الخليجي، والبالغ عددهم حوالي 17 مليونا، منهم حوالي تسعة ملايين في السعودية .

ومن المقرر أن تستضيف الرياض الأسبوع المقبل الدورة الـ 33 لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، والدورة الثالثة لاجتماعات لجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية، وتسبقها الاجتماعات التحضيرية لوكلاء الوزارات المعنية.

وقالت الأمانة العامة للمجلس التعاون الخليجي في بيان أصدرته أمس الأحد في الرياض ان الوزراء الخليجيين، سيناقشون استراتيجية دول مجلس التعاون في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، وأوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس، والتحديات التي تواجه إدارات العمل فيه، وكذلك التقرير السنوي لمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في هذه الدول.

كما ستبحث الاجتماعات استفادة الدول الأعضاء من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في ضوء السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة مقترح لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، إضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويزيد حجم العمالة الوافدة في دول الخليج العربية عن 17 مليون فرد، ويرتفع العدد ليصل إلى نحو 23 مليون فرد بعد إضافة أفراد الأسر، مما يعني قرابة نصف سكان دول الخليج العربية.

وتستقطب السعودية وحدها أكثر من 9 ملايين عامل وافد جُلهم من الدول الآسيوية.

وتقدر قيمة الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في دول المجلس بحوالي 80 مليار دولار سنويًّا، وربما أكثر. وهي أرقام كبيرة بالمستويات العالمية،