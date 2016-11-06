﻿الكويت تصدر سندات دولية لسد العجز في موازنتها

الكويت – أ ف ب: ستصدر الكويت سندات سيادية دولية بقيمة حوالي 10 مليارات الدولارات في الاسواق العالمية لسد العجز المتوقع في موازنتها نتيجة انخفاض اسعار النفط، بحسب ما افادت صحيفة (القبس) الكويتية أمس الأول.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية، انس الصالح، قوله ان الكويت ستصدر سندات سيادية دولية بالدولار الامريكي بقيمة 9.6 ملياردولار خلال السنة المالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 اذار/مارس.

ويضاف إلى ذلك برنامج الديون الداخلية بقيمة 6.6 مليار دولار والذي يجري تطبيقه حاليا.

وحصلت الكويت اسوة بدول مجلس التعاون الخليجي الاخرى، على عشرات مليارات الدولارات من القروض الخارجية لتمويل العجز في موازنتها.

وباعت السعودية وقطر وسلطنة عمان والامارات سندات أو حصلت على قروض لسد العجز في موازناتها.

وهذه اول مرة تطرح الكويت سندات دولية منذ اكثر من عقدين.

وبلغ العجز في الموازنة الكويتية 15 مليار دولار في السنة المالية الماضية بعد تحقيق فائض على مدى 16 سنة متتالية. وساهمت عائدات النفط بنحو 95 في المئة من العائدات العامة خلال تلك الفترة. وخلال العامين الماضيين تراجع سعر النفط بأكثر من 60 في المئة.

ويتوقع ان تشهد موازنة الكويت – البالغ عدد سكانها 1.3 مليون كويتي و3 ملايين اجنبي – عجزا بمقدار 29 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

وخلال سنوات الفائض تمكنت الكويت من جمع نحو 600 مليار دولار في صندوقها للثروة السيادية في أصول واستثمارات معظمها في الولايات المتحدة واوروبا واسيا.