﻿سامباولي يغازل ميسي بكرة ذهبية إضافية

أشبيلية (أسبانيا) – د ب أ: اقترح الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب أشبيلية الأسباني بتقديم نسختين من الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إحداهما إلى مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة والأخرى لمنافسيه على لقب الأفضل في العالم. وأوضح سامباولي: «يجب أن تكون هناك كرتان ذهبيتان، واحدة لميسي والأخرى لمنافسيه». وأضاف: «هناك فارق كبير بين ميسي وباقي اللاعبين… من الخطأ أن نحاول عقد مقارنة في غير محلها». ويتطلع ميسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2016 لتكون السادسة في مسيرته حتى الآن. وأشار سامباولي إلى أنه يدرك تماما إمكانات ميسي ووضع خطة لمحاولة إيقافه خلال مباراتهما. وأكد: «لإيقاف ميسي، علينا أن ندافع بالكرة وأن نحرمه من التواجد القوي على أرض الملعب… هناك خطة لمواجهة برشلونة وأخرى لمواجهة ميسي».

بواتينغ يغيب عن مباراتي ألمانيا المقبلتين

برلين – د ب أ: قال كارل هاينز رومينيغيه رئيس نادي بايرن ميونيخ، إن جيروم بوايتنغ مدافع الفريق سيغيب عن مباراتي المنتخب الألماني المقبلتين بسبب مشاكل في الركبة والفخذ. وقال رومينيغيه بعد التعادل مع هوفنهايم 1/1 إن الجهاز الطبي أكد أن انضمام بواتينغ للمنتخب الألماني أمر خاطئ. ويلعب المنتخب الألماني مع سان مارينو في التصفيات الأوروبية يوم الجمعة المقبل ثم يخوض مباراة ودية مع المنتخب الإيطالي بعدها بأربعة أيام. ولعب بواتينغ 82 دقيقة قبل أن يتم استبداله. المشاكل ليست خطيرة ولكن ميونيخ يريد أن يعود اللاعب لكامل صحته في المباراة المقبلة امام غريمه اللدود دورتموند يوم 19 الجاري.

انغولشتات الألماني يقيل مدربه كاوزكانسكي لسوء النتائج

انغولشتات (ألمانيا) – د ب أ: أعلن انغولشتات المتعثر في الدوري الألماني عن فسخ تعاقده مع المدرب ماركوس كاوزكانسكي، الذي تولى تدريب الفريق الصيف الماضي خلفا لرالف هازنهاتل الذي رحل لتدريب لايبزيغ. لكن كاوزكانسكي تعرض للإقالة في أعقاب الهزيمة امام اوغسبورغ بهدفين نظيفين. ولم يحقق انغولشتات أي انتصار هذا الموسم وحصد نقطتين فقط من عشر مباريات ليحتل المركز الثاني من القاع بفارق الأهداف عن هامبورغ متذيل الترتيب. وقال هيرالد غايرتنر مدير انغولشتات: «قررنا أن البداية الجديدة ستكون الأفضل لانغولشتات». وأوضح انغولشتات أنه سيبحث عن مدرب جديد لكن ستتم الاستعانة مؤقتا بمدرب من داخل النادي إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع مدرب جديد عندما يستأنف الفريق تدريباته. وبات كاوزكانسكي رابع مدرب يقال في الموسم الحالي بعد فيكتور سكريبنيك مدرب فيردر بريمن وبرونو لاباديا مدرب هامبورغ وديتار هيكينغ مدرب فولفسبورغ.

إقالة المصري عبدالرحمن من تدريب الباطن السعودي

الرياض – د ب أ: أعلن نادي الباطن السعودي إقالة المصري عادل عبدالرحمن من تدريب الفريق. ولم يكشف مسئولو الباطن عن الاسم البديل لخلافته. وجاءت إقالة عبدالرحمن بسبب سوء نتائج الفريق التي حققها مؤخرا في الدوري السعودي. وخسر الرائد آخر مواجهتين أمام الوحدة 1-5 والاتحاد 1-2. ويحتل المركز العاشر بتسع نقاط.

جبرسيلاسي رئيسا للاتحاد الاثيوبي لألعاب القوى

أديس ابابا – د ب أ: انتخب عداء المسافات الطويلة هيلي جبرسيلاسي رئيسا للاتحاد الاثيوبي لألعاب القوى. وقال: «ألعاب القوى الاثيوبية تلطخت بمزاعم المنشطات، لذا أريد إزالة ذلك وأن أدير الأمور على نحو صحيح». وأضاف صاحب الثلاثة وأربعين عاما: «أعتقد أن ألعاب القوى في اثيوبيا لا تسير على الطريق الصحيح، لذا لا أريد أن أقف عاجزا وأرى الأمور تذهب إلى الحضيض». وسيتولى جبرسيلاسي الفائز بلقب بطولة العالم أربع مرات وميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد المنصب لأربعة أعوام.

البرازيل تفوز بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية

= دبي – الأناضول: توّج المنتخب البرازيلي بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت في الإمارات للمرة الثانية في تاريخه. وتغلب في المباراة النهائية للبطولة على نظيره الإيراني بنتيجة 6-2 وسبق لراقصي السامبا أن فازوا باللقب للمرة الأولى في تاريخهم في 2014. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز المنتخب الروسي بالميدالية البرونزية بعدما تغلب على تاهيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. واحتل منتخب بولندا المركز الخامس، بالفوز على مصر 2-0، بركلات الترجيح، ليحتل المنتخب المصري المركز السادس. وحقق المنتخب الإماراتي، فوزه الأول في البطولة، وجاء على حساب المنتخب الأمريكي 4-3، ليحتل المنتخب الإماراتي المركز السابع، وجاء المنتخب الأمريكي في المركز الثامن الأخير. وأقيمت فعاليات النسخة الخامسة من كأس القارات للكرة الشاطئية، بإمارة دبي الإماراتية في الفترة من 1 الى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمشاركة 8 منتخبات. وتُجرى البطولة سنويا منذ عام 2011، (لم تنظم في 2012) وتوّج بلقبها مرتين كل من روسيا والبرازيل، بينما فازت إيران مرة واحدة.