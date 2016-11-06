﻿كفيتوفا تهزم سفيتولينا وتتوج باللقب

تشوهاي – د ب أ: أحرزت التشيكية بيترا كفيتوفا ثاني لقب لها في الصين هذا الموسم وتوجت بلقب بعد فوزها على الاوكرانية يلينا سفيتولينا 4/6 و2/6 في المباراة النهائية.

وانهت كفيتوفا الفائزة بلقب فئة الزوجي في بطولة ويمبلدون مسيرتها في الموسم الحالي بشكل جيد رغم أنها فشلت في العودة لقائمة المصنفات العشر الأوائل. وتضم البطولة التي أقيمت في تشوهاي الصينية المصنفات من المركز التاسع إلى العشرين اللاتي لم تشاركن في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات في سنغافورة. واحتاجت كفيتوفا إلى 70 دقيقة فقط للفوز على منافستها الأوكرانية. وحصدت كفيتوفا المصنفة 13 على العالم، التي وصلت إلى النهائي بدون أن تخسر أي مجموعة، لقبها الثاني في 2016 بعد أن فازت الشهر الماضي بلقب بطولة ووهان. وقالت كفيتوفا: «الصين مكان الحظ بالنسبة لي، إنه اسبوع رائع، وأنا حقا محظوظة بالمشاركة هنا». وحققت كفيتوفا فوزها السادس مقابل هزيمة واحدة خلال سبع مواجهات جمعتها بسفيتولينا.