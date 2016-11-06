﻿ليبرون جيمس يدخل قائمة العظماء

لوس أنجليس – د ب أ: ارتقى ليبرون جيمس إلى المركز العاشر في قائمة هدافي للمحترفين على مر العصور بعدما سجل 25 نقطة وأضاف 14 تمريرة حاسمة وثماني متابعات ليقود فريقه كليفلاند كافالييرز لمواصلة مسيرته الخالية من الهزائم والفوز على فيلادلفيا 102/101.

وأضاف كيفن لوف 20 نقطة و11 متابعة لفريق كافالييرز الذي سجل فوزه السادس على التوالي وأضاف جويل ايمبيد 22 نقطة. وسجل جيمس 26970 نقطة خلال مسيرته ليتخطى إنجاز حكيم اولاغوان اسطورة هيوستن روكتس والذي سجل 26946 نقطة خلال مسيرته. وفي مباراة أخرى سجل دوايت هوارد 20 نقطة و14 متابعة في وأحرز بول ميلساب 23 نقطة ليقودا اتلانتا للفوز على هيوستن روكتس 97/112. وسجل جيمس هاردن 30 نقطة و12 تمريرة حاسمة وتسع متابعات لروكتس. وسجل سي جي ميليس 20 نقطة وأضاف ميليس ترنر 16 نقطة ليقودا انديانا بيسرز للفوز على شيكاغو بولز 94/111. وأحرز روسل وستبروك 28 نقطة وثماني تمريرات حاسمة وست متابعات ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على مينسوتا 112/92. وفاز اورلاندو ماجيك على واشنطن ويزاردز 88/86 بعد أن سجل جيف غرين 18 نقطة وأضاف ايفان فورنييه 13 نقطة لفريق اورلاندو. وتغلب ديترويت بيستونز على دنفر نغتس 86/103 بعد تسجيل اندري دروموند 19 نقطة و20 متابعة. وفاز ميلواكي بكس على ساكرامينتو كينغز 91/117 كما فاز لوس أنجليس كليبرز على سان انطونيو سبيرز 92/116.