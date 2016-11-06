﻿ملاكمة: باكياو ينتزع لقب المنظمة العالمية في وزن الوسط

لاس فيغاس – رويترز: قدم ماني باكياو عرضا ممتعا في عودته إلى الحلبة بعد اعتزاله لفترة قصيرة وحقق فوزا باجماع آراء الحكام على جيسي فارغاس ليفوز بلقب منظمة الملاكمة العالمية في وزن الوسط في لاس فيغاس.

ورغم أنه يكبر منافسه بعشر سنوات قاتل باكياو (37 عاما) بالمزيد من التماسك والطاقة وسيطر على المواجهة ضد الملاكم الامريكي في الجولات النهائية لينهي النزال بانتصار رائع. وحسن باكياو سجله إلى 59 انتصارا مقابل هزيمتين بينما أصبح رصيد فارغاس 27 انتصارا مقابل هزيمتين. وأضاف باكياو، بطل العالم في ثماني فئات، لقبا جديدا إلى سجله هو الأول منذ انتخابه عضوا بمجلس الشيوخ في الفلبين في مايو/ أيار الماضي. وأظهر باكياو، الذي انتهى آخر نزال خاضه بالفوز باجماع اراء الحكام على تيموثي برادلي في ابريل/ نيسان الماضي، سريعا انه لم يفقد مهارته وأسقط فارغاس أرضا في الجولة الثانية بضربة يسارية في وجه البطل السابق. وكافح فارغاس للعودة الى النزال بفضل بعض الضربات القوية بيده اليمنى لكن باكياو تماسك وبنهاية النزال كان وجه الملاكم الأمريكي قد انتفخ في أحد الجوانب كما أصيب بقطع فوق الحاجب الأيمن. وحصد الملاكم الفلبيني المزيد من النقاط في الجولات الاخيرة. وقال باكياو الذي كان الشيء الوحيد الذي أحزنه خلال المواجهة انه لم يحقق اول انتصار بالضربة القاضية منذ 2009: «انا سعيد. أشعر انه كان بمقدوري تحقيق المزيد.» وتابع: «اشكر كل أنصاري. وأشكر شعب الفلبين.» ومن بين الشخصيات البارزة التي حضرت النزال الملاكم المعتزل فلويد مايويذر وبطل وزن خفيف الوسط تيرنس كروفورد. وخسر باكياو أكبر نزال في التاريخ من حيث الدخل أمام مايويذر في مايو الماضي. وعن خطوته المقبلة قال باكياو: «سأعود الى الفلبين لمواصلة مهامي في مجلس الشيوخ. لا أدري من يرغب في مواجهتي حاليا لكنني سأخوض أي نزال يتفق عليه مروج مبارياتي.» ووصف فارغاس النزال بانه كان مواجهة في «الشطرنج». وتابع: «استمتعت بالنزال. كل طرف حاول تسديد ضربة قوية للآخر. نال مني مرتين. ونلت أيضا منه… كان نزالا مثيرا.» واستطرد: «كانت تجربة رائعة للتعلم أمام واحد من افضل الملاكمين مثل ماني باكياو. رفع هذا بشكل تلقائي من مستواي وأعلم انني أملك المزيد من الامكانات.» وفي وقت سابق تفوق المكسيكي اوسكار فالديز (25 عاما) على الياباني هيروشيجي اوساوا ليحتفظ بلقب منظمة الملاكمة العالمية في وزن الريشة.