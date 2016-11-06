﻿مازيمبي الكونغولي يفوز على بجاية الجزائري ويتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه

لوبومباشي – د ب أ: توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بأول ألقابه في كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، اثر تغلبه على مولودية بجاية الجزائري 4/1 في إياب الدور النهائي.

وأنهى مازيمبي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ميرفيل بوكادي والزامبي رينفورد كالابا في الدقيقتين السابعة و43. وفي الشوط الثاني أضاف كالابا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 62 قبل أن يسجل سفيان خضر هدفا لبجاية في الدقيقة 75 ثم اختتم جوناثان بولينجي أهداف مازيمبي في الدقيقة 77. وكانت مباراة الذهاب بالجزائر انتهت 1/1 ليتوج مازيمبي باللقب بمجموع 5/2. وكان مازيمبي فاز بلقب كأس الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس، التي ألغيت، في 1980 بالإضافة لتتويجه بدوري أبطال أفريقيا خمس مرات كان آخرها العام الماضي. وينتظر أن يلتقي مازيمبي مع صن داونز، بطل دوري أبطال أفريقيا، في الكأس السوبر الأفريقي مطلع العام المقبل.

وبدأ مازيمبي المباراة بهجوم مكثف لاحراز هدف يربك حسابات بجاية، الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة السريعة. ولم تنتظر جماهير الفريق الكونغولي كثيرا، ففي الدقيقة السابعة نجح ميرفيل بوكادي في احراز هدف التقدم عندما لعب كرة ثابتة من الناحية اليمنى لمست رأس روجيه أسالي، قبل أن تصل لبوكادي الذي سددها إلى داخل المرمى. وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 16، والتي كادت ان تشهد الهدف الثاني لمازيمبي، عندما مرر جوناثان بولينجي كرة عرضية من الناحية اليمنى أبعدها الحارس لتتهيأ أمام أسالي، الذي سددها بقوة لكن شمس الدين الرحماني حارس بجاية تألق وأبعد الكرة. واندفع مولودية بجاية هجوميا بحثا عن تعديل النتيجة، لكن دون تشكيل أي خطورة، وظهرت المساحات في وسط ملعبه ليستغلها لاعبو مازيمبي في تسجيل الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 43 عندما تلقى كالابا كرة على حدود منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة مباشرة سكنت مرمى شمس الدين الرحماني. ومع بداية الشوط الثاني فرض بجاية سيطرته وبادر بشن الهجمات بحثا عن تعديل النتيجة ساعده في ذلك تراجع مازيمبي لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه. وفي الدقيقة 56 كاد لوينداما، لاعب مازيمبي، ان يسجل هدفا بالخطأ في مرماه حيث مرر يزيد يايا كرة عرضية داخل منطقة جزاء مازيمبي حاول لوينداما ابعادها لكنها غيرت اتجاهها وتوجهت للمرمى ليتألق الحارس جبوهو الذي حولها لضربة ركنية لم تسفر عن شيء .وفي الدقيقة 62 أضاف كالابا الهدف الثاني له والثالث لمازيمبي عندما مرر أسانتي الكرة لكالابا على حدود منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة شمس الدين الرحماني حارس المولودية ليسددها كالابا بقوة إلى داخل المرمى. وفي الدقيقة 72 مرر اداما تراوري كرة بينية لأسالي انفرد على اثرها بالرحماني وسدد كرة أرضية قوية أنقذها الحارس بصعوبة لتتهيأ أمام تراوري الذي سددها فوق العارضة لتضيع فرصة هدف رابع لمازيمبي. ومن هجمة سريعة في الدقيقة 75 لمولودية بجاية استطاع سفيان خضر تقليص الفارق بتسجيله هدفا عندما تلقى تمريرة بينية رائعة من فوزي رحال وضعته في حالة إنفراد بجبوهو ليسدد خضر الكرة لحظة خروج الحارس إلى داخل المرمى. وفي الدقيقة 77 أضاف مازيمبي الهدف الرابع عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها جوناثان بولينجي بتسديدة قوية إلى داخل المرمى. ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون جديد ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز مازيمبي 4/1 وتتويجه باللقب.