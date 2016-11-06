﻿الدوري الهولندي: أياكس يعود إلى نزيف النقاط ويتعادل مع ألكمار

أمستردام – د ب أ: عاد أياكس لنزيف النقاط بالدوري الهولندي، بعدما سقط في فخ التعادل 2/2 مع مضيفه ألكمار في المرحلة الثانية عشرة، التي شهدت أيضا فوز أوتريخت 2/1 على ضيفه إكسلسيور، وهيراكليس ألميلو على مضيفه فيتيسه أرنهيم بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد أياكس، الذي تعادل للمرة الثانية خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، إلى 27 نقطة ولكنه ظل في المركز الثاني، فيما رفع ألكمار رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس. وبادر فوتر فيورست بالتسجيل لمصلحة ألكمار في الدقيقة 13، قبل أن يرد أياكس بهدفين عبر بيرتراند تراوري ودافي كلاسين في الدقيقتين 47 و62. وعاد فيورست لهز الشباك مرة أخرى، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 79، ليقود فريقه لانتزاع نقطة من فم الأسد. واستعاد أوتريخت نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 2/1 من ضيفه إكسلسيور. وارتفع رصيد أوتريخت، إلى 16 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إكسلسيور، الذي واصل نتائجه المهتزة عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر، علما أن هذه هي الخسارة السادسة على التوالي.