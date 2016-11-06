﻿«الأربعيني» فيرون يعود إلى الملاعب ويشارك في كأس ليبرتادوريس

بوينس آيرس – د ب أ: أكد خوان سيباستيان فيرون رئيس نادي استوديانتس متصدر الدوري الأرجنتيني قراره بالبدء في التدريبات للعودة إلى الملاعب مجددا خلال العام المقبل حيث يعتزم المشاركة كلاعب في مباريات الفريق وخاصة في كأس ليبرتادوريس.

وقال النجم الأرجنتيني السابق فيرون: «للمشاركة في كأس ليبرتادوريس، يجب أن أتدرب بنفسي. أحتاج لأيام عدة. المدرب نيلسون فيفاس يعلم هذا». واعتزل فيرون (41 عاما) في منتصف 2014. ورغم هذا، وعد بالعودة إذا بلغت مبيعات تذاكر مباريات الفريق ما يتجاوز 65 بالمئة من سعة المدرجات. وأوضح: «قلت إنه إذا وصلت مبيعات التذاكر لهذا الحد، سأعود للمشاركة في المباريات». ويتصدر فيرون قائمة أبرز نجوم استوديانتس على مدار تاريخ النادي حيث بدأ معه رحلته الاحترافية في 1993 .وخاض فيرون آخر مباراة مع استوديانتس في أيار/ مايو 2014 لكنه شارك بعدها في بعض مباريات الهواة والمباريات الاستعراضية وكان آخرها مباراة «من أجل السلام» والتي استضافتها العاصمة الايطالية روما الشهر الماضي. وخلال مسيرته مع استوديانتس، فاز فيرون بالدوري الأرجنتيني في 2006 و2010 وكأس ليبرتادوريس عام 2009 .وخاض مع المنتخب الأرجنتيني كأس العالم 1998 و2002 و2010، كما لعب لسامبدوريا وبارما ولاتسيو وانتر ميلان في إيطاليا ومانشستر يونايتد وتشلسي الإنكليزيين، ولبوكا جونيورز الأرجنتيني.