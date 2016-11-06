﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يقهر عناد كييفو ويعزز صدارته… وميلان يقفز الى المركز الثاني

روما – د ب أ: أنقذ لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش يوفنتوس من كمين مضيفه كييفو وقاده للفوز الثمين 2/1 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي ليعزز صدارته. وشهدت المرحلة أيضا فوز ميلان على مضيفه باليرمو 2/1 وأتالانتا على مضيفه ساسولو 3/صفر وأمبولي على مضيفه بيسكارا 4/صفر وتعادل جنوى مع أودينيزي 1/1 .

وأفلت يوفنتوس حامل اللقب من كمين مضيفه كييفو وانتزع فوزا ثمينا 2/1 ليعزز صدارته، رافعا رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة بفارق خمس نقاط أمام ميلان وسبع نقاط أمام روما الثالث والذي يستضيف بولونيا في ختام المرحلة. وتجمد رصيد كييفو عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم يوفنتوس بهدف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 53 وتعادل البديل سيرجيو بيليسير لكييفو من ركلة جزاء في الدقيقة 66. لكن بيانيتش سجل هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة 75 بتسديدة رائعة من ركلة حرة. وتلقى يوفنتوس صدمة مبكرة للغاية حيث أصيب لاعبه أندريا بارزالي في الدقيقة الثانية اثر التحام مع أحد لاعبي كييفو وفشلت محاولات علاجه.

وعلى استاد «رينزو باربيرا» في مدينة باليرمو، حسم ميلان الشوط الأول بهدف سجله لاعب الوسط الأسباني الشاب خيسوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة 15 .ورد باليرمو بهدف التعادل في الشوط الثاني عن طريق ليا نيستروفسكي في الدقيقة 71 قبل أن يحرز جانلوكا لابادولا هدف الفوز لميلان في الدقيقة 82 ليرفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة ويقفز مؤقتا للمركز الثاني، فيما تجمد رصيد باليرمو عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير حيث مني بالهزيمة السادسة في آخر سبع مباريات. واستعاد أمبولي نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي بفوز ساحق 4/صفر على مضيفه بيسكارا، ليحقق الفوز الأول في آخر تسع مباريات، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع عشر فيما تجمد رصيد بيسكارا عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر حيث مني بالهزيمة الرابعة على التوالي. وحسم أمبولي المباراة في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها المخضرم ماسيمو ماكاروني (37 عاما) في الدقيقتين 12 و44 ومانويل بوتشياريلي في الدقيقة 23 ثم أضاف ريكاردو سابونارا الهدف الرابع في الدقيقة قبل الأخيرة. واستعاد أمبولي ذاكرة التهديف التي غابت عنه في المباريات الثماني الماضية حيث كانت آخر مباراة هز فيها الشباك هي المباراة التي حقق فيها فوزه الوحيد بالدوري الإيطالي هذا الموسم عندما تغلب على كروتوني 2/1 في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي. وواصل أتالانتا انطلاقته الرائعة وتغلب على مضيفه ساسولو 3/صفر ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس حيث حقق الفوز الرابع على التوالي وحافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي، وتجمد رصيد ساسولو عند 13 نقطة في المركز السادس عشر. وتعادل جنوى مع أودينيزي بهدف سجله لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 24 مقابل هدف سجله سيرل تيريو في الدقيقة 11، ليرفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع مقابل 15 نقطة لأودينيزي في المركز الثاني عشر.