﻿الدوري الفرنسي: موناكو يسحق نانسي بسداسية نظيفة

باريس – د ب أ: حقق موناكو انتصارا ساحقا بملعبه بتغلبه على ضيفه نانسي 6/صفر ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي. وتغلب بوردو على لوريان 2/1 وليون على باستيا 2/1 وأنجيه على ليل 1/صفر وتعادل ديجون مع غانغون 3/3 .

ورفع موناكو رصيده في المركز الثاني إلى 26 نقطة مقلصا الفارق الذي يفصله عن المتصدر نيس إلى ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد نانسي عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وتقدم موناكو بهدفين للنجم الكولومبي راداميل فالكاو في الدقيقتين 25 و30، وجاء ثانيهما من ركلة جزاء. وسجل كيليان لوتين الهدف الثالث في الدقيقة 66 ثم أحرز زميله جويدو كارييو ثنائية في الدقيقتين 87 و90 قبل أن يختتم فابيو هنريكي التسجيل بالهدف السادس من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة. وأفلت غانغون من الهزيمة أمام مضيفه ديجون وتعادل معه 3/3 ليرفع الأول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع مقابل 14 نقطة لديجون في المركز الحادي عشر. وتقدم ديجون بهدفي سيدريك فارول ولويس ديوني في الدقيقتين السادسة و26 ثم رد غانغون بهدف لماركوس كوكو في الدقيقة 32 قبل أن يضيف جوليو تافاريس الهدف الثالث لديجون في الدقيقة 44 .وفي الشوط الثاني، أدرك غانغون التعادل بهدفين متأخرين سجلهما ألكسندري مندي ونيل ديبوا في الدقيقتين 79 و90 .وتغلب ليون على ضيفه باستيا 2/1 ليرفع الأول رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد باستيا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر. وتقدم ليون بهدفي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 37 وبيير بينغتسون لاعب باستيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86 ثم رد باستيا بهدفه الوحيد في الدقيقة 90 وسجله إنزو كريفيلي. وتغلب بوردو على ضيفه لوريان ليحتل بوردو المركز الثامن بفارق الأهداف فقط خلف ليون ويتجمد رصيد لوريان عند سبع نقاط في المركز العشرين الأخير. وسجل فرانسوا كامانو ودييغو رولان هدفي بوردو في الدقيقتين 28 و73 بينما جاء هدف لوريان في الدقيقة 62 وسجله جيروم بريور لاعب بوردو بالخطأ في مرماه. وتغلب أنجيه على ضيفه ليل بهدف وحيد سجله فامارا دييدهيو في الدقيقة 54 ليرتفع رصيد أنجيه إلى 17 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد ليل عند عشر نقاط في المركز السابع عشر. وسجل ماريوز ستيبنسكي هدفا في الوقت القاتل أنقذ به نانت من الهزيمة أمام تولوز الذي تقدم بهدف سجله مارتن بريثويت من ركلة جزاء في الدقيقة 36 .ورفع نانت رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 19 نقطة لتولوز في المركز السادس.