﻿الدوري الألماني: لايبزيغ يواصل مفاجآته ويضيق الخناق على البايرن

برلين – د ب أ: واصل لايبزيغ سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي والسابع هذا الموسم، إثر تغلبه 3/1 على ضيفه ماينز في المرحلة العاشرة.

وشدد لايبزيغ، الصاعد حديثا، الخناق على بايرن (المتصدر)، حامل اللقب في النسخ الأربع الأخيرة للمسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق الأهداف فقط عن الفريق البافاري، الذي سقط في فخ التعادل 1/1 مع ضيفه هوفنهايم في المرحلة ذاتها. وتجمد رصيد ماينز، الذي تلقى خسارته الرابعة، عند 14 نقطة في المركز العاشر. وتقدم لايبزيغ بهدف مبكر حمل توقيع تيمو فيرنير في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله إيميل فورسبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 21. وعاد فيرنير لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثالث للايبزيغ وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 44، فيما تكفل ستيفن بيل بتسجيل هدف الشرف لماينز في الدقيقة 74. وعادل لايبزيغ الرقم القياسي الذي يحمله دويسبورغ الذي لم يتلق اي خسارة خلال مبارياته العشر الاولى منذ صعوده للدرجة الأولى موسم 1994-1993.