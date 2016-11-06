﻿الدوري الإنكليزي: ليفربول يكتسح واتفورد ويتصدر… وإبراهيموفيتش يمنح يونايتد قبلة الحياة… وتعادل عملاقي شمال لندن

لندن – د ب أ: استغل ليفربول سقوط كل من أرسنال ومانشستر سيتي في فخ التعادل وقفز إلى صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه الساحق 6/1 على واتفورد في المرحلة الحادية عشرة. وشهدت المرحلة فوز مانشستر يونايتد على مضيفه سوانزي 3/1 وتعادل أرسنال مع توتنهام 1/1 وفوز هال على ساوثهمبتون 2/1 .

ولقن ليفربول ضيفه واتفورد درسا قاسيا وتغلب عليه بستة أهداف سجلها ساديو ماني في الدقيقتين 27 و60 وفيليب كوتينيو وإيمري جان وروبرتو فيرمينو وجورجينيو فينالدوم في الدقائق 30 و43 و57 و90 مقابل هدف سجله داريل يانمات في الدقيقة 75 .ورفع ليفربول رصيده إلى 26 نقطة ليقفز إلى الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام تشلسي وتجمد رصيد واتفورد عند 15 نقطة في المركز الثامن. وسجل المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش هدفين ليمنح قبلة الحياة إلى مانشستر يونايتد ويخفف من الضغوط الواقعة على مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو حيث قاد الفريق للفوز الثمين على مضيفه سوانزي 3/1 .ورفع يونايتد رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام إيفرتون بعدما حقق مورينيو الانتصار الأول في آخر خمس مباريات بالمسابقة. وتجمد رصيد سوانزي عند خمس نقاط ليظل في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام سندرلاند، حيث فشل سوانزي في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة على التوالي. وحسم يونايتد المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها الفرنسي بول بوغبا في الدقيقة 15 وإبراهيموفيتش في الدقيقتين 21 و33 .وفي الشوط الثاني، سجل مايك فان دير هورن هدف حفظ ماء الوجه لسوانزي في الدقيقة 69 .

وأفلت أرسنال من كمين جاره وضيفه توتنهام اثر تعادل الفريقين 1/1. وفرط أرسنال في فرصة استعادة الصدارة التي انتزعها تشلسي قبل أن ينفرد بها ليفربول. وحافظ توتنهام على سجله خاليا من الهزائم في آخر خمس مباريات أمام أرسنال في الدوري، ليصبح ماوريسيو بوشيتينو لتوتنهام أول مدرب للفريق يحافظ على سجله خاليا من الهزائم في أول خمس مباريات دربي أمام أرسنال على مدار تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري. وأصبح التعادل هو الرابع بين الفريقين في هذه المباريات الخمس، فيما حقق توتنهام الفوز في المباراة الأخرى. وحافظ توتنهام على سجله خاليا من الهزائم في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم وإن كان التعادل هو الرابع على التوالي له في المسابقة. وسيطر التوتر على أداء الفريقين في لقاء «ديربي العاصمة» خاصة للاعبي أرسنال الذين احتاجوا إلى النيران الصديقة لإنهاء الشوط الأول لصالحهم، بهدف سجله كيفن فيمر مدافع توتنهام بضربة رأس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42 .وفي الشوط الثاني، سجل هاري كاين التعادل لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 51 ليرفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي وبفارق نقطة واحدة خلف تشلسي. ورفع توتنهام رصيده إلى 21 نقطة ليعزز موقعه في المركز الخامس. وفي مباراة أخرى، قلب هال تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول لفوز ثمين 2/1 على ساوثهامبتون في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر ويبدأ رحلة الهروب من منطقة المهددين بالهبوط فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 13 نقطة في المركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة. وتقدم ساوثهامبتون بهدف مبكر للغاية سجله تشارلي أوستن من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة ورد هال بهدفين في الشوط الثاني سجلهما روبير سنودغراس ومايكل داوسون في الدقيقتين 61 و63 ليكون الفوز الأول لهال بعد ست هزائم متتالية كما أنه الفوز الأول للفريق في آخر تسع مباريات.