﻿حلب تحضّر نفسها لجولة من القصف الروسي… فرقاطة وصواريخ كروز في المتوسط لإنجاز المهمة

لندن ـ «القدس العربي» من إبراهيم درويش: لا نكاد ننهي الحديث عن الموصل والمعركة الجارية حولها حتى نعود إلى حلب التي تعاني حصاراً وتجويعاً وقصفاً يومياً. وفي الوقت الذي تجري فيه مواجهات بين القوات العراقية وتنظيم «الدولة» في شوارع كبرى المدن العراقية وهناك مخاوف من مجازر وتدمير. تعاني حلب من المصير نفسه إن لم يكن أسوأ، فهذه المدينة التي كانت عاصمة التجارة والصناعة في البلاد تواجه خيار الموت اليوم.

وتم تداول تقارير منذ الأسبوع الماضي تتحدث عن هجوم نهائي يقوم به الطيران الروسي الداعم لقوات النظام السوري وحلفاؤه الإيرانيون وميليشيات شيعية وحزب الله اللبناني للهجوم على الجزء الشرقي وإخراج المقاتلين منه وذلك قبل وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2017 ومن المقرر أن يتوجه الناخب الأمريكي إلى صناديق الاقتراع غداً الثلاثاء لانتخاب إما المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفي تقرير نشرته صحيفة «أوبزيرفر» البريطانية قالت إن الجزء الشرقي المحاصر من حلب يحضر نفسه لقصف شرس يقوم به الطيران الروسي وطائرات النظام في وقت يحاول المقاتلون المعارضون للنظام كسر الحصار المفروض عليهم باستخدام المهاجمين الانتحاريين والمدفعية الثقيلة. وأدت الهجمات لسقوط أعداد كبيرة في الجزء الغربي من المدينة التي تعتبر عادة هادئة وبعيدة عن المشاكل. ووصفت الصحيفة المزاج العام في الجزء الشرقي بأنه مفعم بالترقب حيث تمتاز الآمال بإمكانية كسر الحصار بمشاعر الخوف من الهجوم المرتقب.

ونقلت الصحيفة عن عمر عرب، الصحافي المحلي في هذا الجزء من حلب «هناك حركة والناس يخرجون إلى الأسواق التي لا توجد فيها خضار أو فاكهة. ويخرج الأطفال إلى جوانب الشوارع للعب مع أصدقائهم». وقال «عندما يتوقف القصف يخرجون لأنهم يعانون من القصف ولكن النظام يعاود بعد فترة ويرتكب مجازر أخرى».

ممرات إنسانية؟

ويأتي التوقف في القصف في محاولة من الأسد لإغراء المدنيين على مغادرة هذا الجزء واستخدام «الممرات الآمنة». وقام النظام برمي الملصقات من الجو وأرسل رسائل على الهواتف النقالة داعياً المدنيين لترك الجزء الشرقي وإلا فإنهم «سيواجهون الإبادة».

وحتى من يريدون الخروج من هذا الجزء بسبب الجوع والمخاطر اليومية التي يتعرضون لها لا يثقون في النظام ويخشون الاعتقال والتعذيب والقتل والاختفاء كما حدث لمئات الألوف من المدنيين الذين غابوا أثناء الحرب الأهلية الحالية. ولم يستخدم أحد «الممرات الآمنة» التي تقول المعارضة المسلحة إنها ليست آمنة. ومن هنا ينتظر المدنيون هجوماً جديداً خاصة بعد وصول فرقاطة روسية إلى السواحل السورية والمحملة بصواريخ كروز، وهو ما يضيف إلى أجواء الخوف والترقب. ومن بين الذين يجهزون للهجوم الأطباء الذين أصبحوا هدفاً للطيران الروسي والتابع للنظام.

وتتهم دمشق الفرق الطبية باستخدام المستشفيات كقواعد عسكرية «وهذا ليس صحيحاً، والتقطنا صوراً للمستشفيات ولدينا حتى أطباء أمريكيون» كما يقول محمد أبو رجب، مدير احد المستشفيات. وتعلق الصحيفة أن الهجمات على المستشفيات موثقة بالفيديو وبالصور ولم تظهر أي منها وجود أسلحة أو قطع سلاح فيها. وأضاف «إنهم يكذبون حتى يصدقهم الناس، أسلحة في المستشفيات؟ نحن نعالج الناس، ففيها غرفة عمليات وعناية مركزية وأسرة وأقسام للمرضى».

دعم «الجيش الحر»

ويعتقد أن هناك ما بين 200.000 ـ 300.00 مدني عانوا من القصف الجوي، القنابل السجادية، والنابالم والهجمات الكيماوية. وحسب عنصر سابق من «أحرار الشام»: «نتوقع كل شيء من الروس» و»لم يتبق أي نوع من السلاح لم يستخدمه الروس والنظام بما في ذلك غاز الكلور، فهل بقي شيء آخر؟».

وكان المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا قد حذر الشهر الماضي من أن حلب قد تدمر بحلول عيد الميلاد ودعا العالم للتدخل قبل أن تتحول إلى «رواندا او سربرينتيشا جديدة».

وعرض الدخول شخصياً إلى حلب ومرافقة المقاتلين للخروج من الجزء الشرقي. ولكن «جبهة فتح الشام»، (جبهة النصرة سابقاً) هي من تقود الجهود لفك الحصار وهي من تتحالف من «الجيش السوري الحر» الذي يقول شريف الحلبي، المتحدث باسم مجموعة «فاستقم كما أمرت» ويضيف أن «الجيش الحر» يسيطر على المنطقة ويحظى بدعم من السكان «صحيح أن البعض يظهر القلق بسبب القصف ولكن الواقع يشير إلى أن معظم السكان في المناطق المحررة هم مع الجيش السوري الحر رغم الحصار».

سياسة التجويع

وترى إيما بيلز في تقرير نشره موقع «دايلي بيست» أن استراتيجية التجويع والحصار ساعدت النظام السوري وحلفاءه الروس لاستعادة السيطرة على مناطق قريبة من حلب. ويبدو أن الدرس في حمص ودمشق بات مطروحاً في حلب.

وقالت إن استراتيجية «الجوع أو الركوع» أصبحت اليوم «الخروج أو الموت» حيث يجبر السكان في أنحاء مختلفة من البلاد للانصياع لاتفاقيات هدنة لا تمنحهم سوى القليل من الحماية عندما يوافقون على مغادرة مناطقهم ولمن يقررون الانتقال إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وقالت بيلز إن «الممرات الإنسانية» التي منحها الروس يوم الجمعة هي بمثابة إنذار نهائي للخروج أو مواجهة مصير الموت. وترى أن مقتل أكثر من 20 شخصاً في بلدة حاس، بريف إدلب يكشف عن تعرض الذين خرجوا من المناطق المحاصرة لمخاطر الملاحقة. فمعظم القتلى هم ممن نقلت عائلاتهم بالحافلات من منطقة المعضمية في دمشق إلى إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة. فقد وصل حوالي 2.000 من هذه المنطقة نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر بعد استعادة النظام السيطرة على الحي مقابل خروج المقاتلين منه.

وتعرضت المعضمية إلى حصار من قوات النظام منذ 2012 ، وبعد الخروج الرمزي من داريا زاد الضغط على المقاتلين من أجل الخروج ضمن ما تطلق عليه الحكومة «لجان المصالحة». وتقول إن النقاشات الدبلوماسية والتركيز الإعلامي على الخروج من حلب يشبه ما حدث في المعضمية وداريا بشكل يسمح للنظام بالسيطرة على الجزء الشرقي منها كخطوة للتركيز في المرحلة الأخيرة على مدينة إدلب.

وتشير إلى أن قدسية والهامة في ريف حلف للمصير نفسه الذي أصاب كلا من المعضمية وداريا. ومثلما هي العادة فقد أجبر السكان على الرحيل من مناطقهم بعد عمليات عسكرية حيث اضطروا للتفاوض على الخروج بدلاً من الموت في بيوتهم.

ففي حي الوعر في مدينة حمص أجلي المقاتلون عنه في نهاية شهر أيلول/سبتمبر بعد ضغوط وحصار وقصف شديد وقافلة للهلال الأحمر السوري التي حملت معها أكياس لوضع الجثث وأغطية، وحملت رسالة واضحة أنه يجب الانصياع لصفقة الخروج التي تعرضها الحكومة. ولم تتواصل عملية الخروج من الوعر نظرا لمطالب المقاتلين الحصول على معلومات عن 6.000 معتقل من بين 7.500 شخص اختفى من المنطقة.

وفي منطقة الغوطة الشرقية التي كانت مسرح الهجمات الكيمىائية في آب/أغسطس 2013 والتي تحتوي على عدد من القرى الصغيرة تجري فيها مفاوضات للخروج. وتقوم مؤسسات العمل المدني في دوما بالتفاوض مع الحكومة.

وتم تعزيز التفاوض من خلال القصف الشديد واستهداف مدرسة في الأسبوع الماضي. وأشارت بيلز إلى لعبة «فرّقْ تسدْ» التي مارسها النظام في المنطقة، فقد قام بوضع إسفين بين جيش الإسلام وفيالق الرحمن، وسمح لقوافل الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى طرف دون الطرف الآخر وهو ما أدى لمواجهات بين الفصيلين قتل فيها حوالي 500 شخص. ويقوم جيش الإسلام بالتفاوض مع النظام حول هدنة على خلاف رغبة السكان الذين حاولوا تعزيز الجبهة الموحدة ضد النظام. وأجبر مقاتلو حزب الله السكان قرب نقطة تفتيش العسلي، قرب مضايا على مغادرة منازلهم. وقام القناصة بإطلاق النار على البيوت. وقال أبو محمد الذي كان يعيش في المنطقة القريبة من نقطة التفتيش إن حوالي 40 عائلة فرت من المنطقة.

ويواجه خان الشيح والقابون والبزرة والتل من بين مناطق أخرى القيود نفسها التي تقوم على الدعم والضغط العسكري لإجبار السكان على التفاوض مع الحكومة. وتعتبر هذه الأماكن المتنازع عليها مجموعة والتي تفكر بالتفاوض مع النظام مهمة. وعلى الرغم من مطالب الأمم المتحدة المتكررة لدخول هذه القرى والبلدات ومنذ أكثر من عامين لتقديم المساعدات للناس المحاصرين فيها إلا ان مطالبها قوبلت بالرفض الدائم.

ولم تحصل داريا على مساعدات إنسانية إلا مرة أو مرتين وقبل موافقة أهلها على الخروج. وتقول الكاتبة إن التهجير القسري الداخلي الذي يجري الآن في سوريا يعتبر غير قانوني بناء على القانون الدولي. وقال متحدث باسم منظمة الصليب الأحمر الدولية إن الإخلاء يجب أن يكون طوعياً والأولوية هي التأكد من «عدم إجبار السكان ويجب أن يكون لهم خيار».

ويؤكد المتحدث أنه في حالة وافقوا على الخروج فيجب تقديم ضمانات لهم مثل «الملجأ والطعام الماء». وأكدت منظمة الصليب الأحمر الدولية أن عمليات الإخلاء لا توفر هذه الضمانات.

وتقول إن مجلس داريا أصدر في تشرين الأول/أكتوبر بياناً قال فيه إن الإفراج عن السجناء لم يتم كما وعد. ومن ذهب إلى دمشق من السكان يحتجز كسجين هناك. ولم يسمح لمنظمة غير حكومية باستيعابهم في مراكز إلا الصليب الأحمر السوري. وكلما اشتكوا من مصاعب نفسية يطلب منهم الاتصال مع أقاربهم في مناطق المعارضة كي يكتشفوا ما يجري هناك. كما ان خطط إعادة إعمار داريا لا تشمل بيوتاً لمن خرجوا منها.

احتياجات كثيرة

وتضيف أن آمال الحصول على مساعدات إضافية هو العامل الدافع لمن يظل في بيته أو ينتقل لمناطق الحكومة. ويقول عماد، طبيب أسنان من المعضمية إن الاحتياجات كبيرة. فلا يوجد سوى مستشفى ميداني واحد كان يعمل ما بين 2012 و 2013. والأطفال هم الأكثر حاجة « لدينا 21 مدرسة منها 7 صالحة للدراسة.

ولدينا جيل كامل من 6 وتحت في حاجة للعناية الطبية والتغذية». ولأن الحكومة تسيطر على المساعدات الغذائية فلا توجد ضمانات لوصول المنظمات الإنسانية للمناطق. وحتى تلك التي تعمل في المناطق بطريقة غير قانونية لا تستطيع المواصلة حالة أجلي المقاتلون عنها.

وتقول سونيا خوش، مديرة «سيف ذا تشيلدرن»، (انقذوا الاطفال)، في سوريا «كان يؤمل فتح الطريق إلى المعضمية ولكن ما هي الحاجة إليه إن كانت مواد الإغاثة تؤخذ قبل وصولها للناس الذين يحتاجون إليها».

و»لهذا السبب فمن المهم وصول الإغاثة الإنسانية». وتقول إن الكثير من الذين هربوا من التجنيد الإرهابي إلى مناطق المعارضة يواجهون خيارات صعبة حالة تم الإجلاء منها: ترك عائلاتهم وبيوتهم ومواجهة الطلب للخدمة العسكرية من جديد أو معاملتهم كمقاتلين تم القبض عليهم. كما أن وصولهم إلى إدلب لا يعني حمايتهم من العنف.

وقالت منظمات الإغاثة العاملة في شمال سوريا إنه لا توجد خطط لزيادة المساعدات الإنسانية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة. وكما كشفت السنوات الأربع الماضية فإن أي إجلاء لا يعني تخفيف المعاناة الإنسانية. وكما في إدلب فإن وجود مقاتلين من «جبهة النصرة» يظل مبرراً للقصف الجوي الروسي. وسيواصل النظام إجبار الناس على الخروج وبعد ذلك استهدافهم بالقصف الجوي.

الأسد يتحدث

أمام هذا الوضع المأساوي يخرج الأسد ويقول إن حكومته منحت أهل حلب ممرات إنسانية ولكن الإرهابيين استخدموهم كدروع بشرية. وكرر في عدد من المقابلات مع الصحافة الأجنبية روايته عن الإرهابيين وأنه ليس دمية في يد الروس وأنه سيظل في الحكم حتى 2021. وأكد أن بلاده تخوض حرباً ضد إرهاب مدعوم من دول عدة. واعترف بتلقي نظامه دعماً من حزب الله وإيران. وأكد بلغة الواثق أن الغرب ضعيف.

ووصفت كريستينا لامب مراسلة صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة معه من مقر إقامته في جبل قاسيون بأنه رجل تطل عليك صورته تقريباً من كل زاوية في سوريا، بزيه العسكري ونظارته السوداء. لكن مقابلته في قصره العثماني على جبل قاسيون، حيث بدا الرئيس النحيف ببدلته الزرقاء وقميصه الأبيض وربطة عنقه السوداء وهو يشرب الشاي مثل رجل أعمال.

وخارج القصر حيث ساعة الغروب تميل على المدينة القديمة المنتعشة والتي تحضر نفسها لحفلات الهالوين وتبدو الحرب وكأنها حدث بعيد مع أن حيين من ضاحيتين من ضواحي العاصمة لا تزالان تحت سيطرة المعارضة. وقال الأسد «لقد أعلنا عن استعدادنا للتصالح مع كل من يرمي سلاحه وفتحنا ممرات إنسانية إلا أن الإرهابيين أطلقوا النار عليهم». وأضاف الأسد «حلب هي موضوع لأن الإرهابيين احتلوا جزءاً منها ونريد التخلص منهم».

بدون عواطف

وتقول الصحافية لامب إن طالب طب العيون في لندن لم يظهر إلا عواطف قليلة وهو يتحدث عن الحرب التي مات فيها أكثر من 400.000 شخص وشردت 5 ملايين من وطنهم نحو الدول الأوروبية.

وقالت إن الأسد الذي تحدث بصوت عالٍ وأشار لنفسه بصيغة الجمع «نحن» قائلاً إن الخيار في سوريا هو بينه وبين المتطرفين الإسلاميين الذين أرسلتهم قوى خارجية.

ويعتقد بثقة أن مسار التاريخ يسير لصالحه وأن الغرب سيجبر على تقبله. وقال «لقد وصلت عملية الشيطنة الذروة» وقالوا «هذا الديكتاتور الذي يقتل شعبه… ويرمي البراميل المتفجرة ..ولم يتركوا شيئاً إلا قالوه عني». ورغم اعترافه بأن الطيران الروسي حرف ميزان الحرب لصالحه إلا أنه أكد أن السوريين الذين يعارضون حكمه يدعمونه الآن بعدما اكتشفوا أن البديل عنه هو أسوأ. وقال «في الماضي عندما كنت أقول شيئاً يقولون إن الرئيس السوري منفصم عن الواقع. والوضع الآن مختلف. فقد أصبح الغرب ضعيفاً ولم يعد لديهم مبرر لكي يشرحوا للناس موقفهم».

وأضاف أن «تنظيم الدولة يهرب النفط ويستخدم آبار النفط العراقية تحت نظر الأقمار الصناعية الأمريكية ولا يقول الغرب كلمة. أما هنا فقد تدخل الروس وبدأ «داعش» يتراجع بكل ما تحمله الكلمة من معنى». ووصف الأسد النزاع بأنه صراع بين الحرب الباردة والعالم الثالث.

مع من أتحاور؟

وقال إنه من الصعب التوصل لحل سياسي لأن الجانب الآخر مكون من متطرفين دينيين تسيطر عليهم جماعات خارجية. و»لو سألتني عن موضوعات الحل السياسي لأجبت بانني لا أعرف» و»الحديث عن الحل السياسي غير واقعي عندما يسيطر على الطرف الآخر أسياد في تركيا والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة. والمشكلة الجوهرية هي أن هذه الدول تتدخل في الشؤون الداخلية السورية. وعندما تتوقف فسيصبح الإرهابيون ضعفاء ويمكن هزيمتهم وعندها سنجلس كسوريين ونتحدث عن الحلول».

وعندما سئل عن شعوره تجاه ما جرى من قتل ودمار حرك كتفه قائلاً «إنها مسؤولية الإرهابيين، ونحن نتحدث عن حرب وليس مساعدات خيرية. وفي الحروب يقتل الأبرياء أو يصابون بالأذى. وماذا تفعلين؟ ولا يزال الإرهابيون في حلب ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية». وأكد الأسد أن قواته لم تستخدم الأسلحة الكيميائية، رغم التقرير الذي صدر عن الأمم المتحدة ووثق سلسلة من الهجمات. وقال «الأسلحة الكيميائية هي أسلحة دمار شامل وكان يمكن أن تقتل الآلاف في أقل من دقائق أو ساعات، ولم نشاهد حادثاً كهذا».

وزعم أن المقاتلين في شرقي حلب يتلاعبون بالصور ويستخدمون الأطفال أنفسهم في سيناريوهات مختلفة. فـ»هؤلاء «الملائكة» الذين يرتدون الخوذ البيض هم أنفسهم الذي يرقصون حول جثث الجنود السوريين».

وقال إن قوات الدفاع المدني المعروفة بالخوذ البيض هم «متشددون غيروا فجأة صورتهم». ويدعي الأسد أن 70% من سكان سوريا هم تحت سيطرة الحكومة وأن عمليات المصالحة الأخيرة أدت لانتقال مليوني مواطن من مناطق المعارضة إلى مناطق الدولة.

وقال «الكثيرون ممن كانوا يعارضون نظام البعث وهذه الحكومة وهذا النظام يدعمون الحكومة الآن ليس لأنهم يحبونها ولكن لأنهم يدعمون السلام ومتعبون وفقدوا الأمل. وفي ظل المتطرفين فلا يوجد قضاة أو حكم محلي ولا أحد يجمع النفايات أو يعتني بالمرضى. ولا نزال نرسل اللقاحات للأطفال في مناطق المعارضة والرواتب لكي نظهر للمجتمع أن هناك حكومة تعتني بكم».

واثق من نفسه

وتعلق الصحيفة أن ثقة الأسد تختلف عن العام الماضي عندما ألقى خطاباً في تموز/يوليو حيث اعترف بتراجع جيشه أمام المعارضة وتعرضه لنكسات. وقال «كانت القوة الجوية هي التي أحدثت الفرق». و«نصفها بالحرب العالمية ولكنها حرب ضد سوريا، فعشرات الدول تقوم بإرسال المال والمساعدات اللوجستية للإرهابيين، أما الجيش فهو مكون من السوريين. ونتلقى دعما من حزب الله، ولكن لبنان هو بلد صغير من 4 ملايين نسمة. وهناك دعم من إيران ولكنهم لا يرسلون قوات بل ضباطاً للمساعدة». وقال «في النهاية نقاتل خزاناً غير محدود من الإرهابيين الذين جاؤوا إلى سوريا ولهذا وجدنا صعوبة إلا أن الدعم الروسي والإيراني عوضنا».

وعندما سئل حول من يتخذ قرار الحرب هو أم الروس، أجاب «بالطبع نحن من يتخذ القرارات. والروس موجودون في سوريا منذ ستة عقود. وتقوم سياستهم على أمرين: أخلاقي ودولي، وحتى لو كان لديهم رأي فهم يقولون «هذا هو بلدكم أنتم تعرفونه»، ولم يحاولوا أبداً التدخل لأنهم لا يريدون شيئاً منا، ولا يريدون رئيساً دمية» و»ويعرفون أن خسارة سوريا الحرب أمام الإرهاب فسيصل الإرهاب إلى أوروبا ويؤثر على روسيا وكل واحد في العالم».

ولا يخطط الأسد للخروج من السلطة قبل نهاية ولايته الثالثة في عام 2021 «لست مرتهناً برسوم الملك» و«لا أملك يختاً أو طائرة ولا أسافر للخارج وأقضي عطلاتي على الساحل السوري وأسبح كما كنت أفعل طوال حياتي. ولدي عائلتي واصدقائي، الأصدقاء نفسهم من أيام المدرسة» و»بالنسبة لي، على المستوى الشخصي فمن الأحسن لو غادرت حتى أستمتع بحياتي لأنني لا أحصل على أي منافع ولكن مسؤوليات. وهذه ليست مهمتي كرئيس، فهو يجب أن يلتزم بالدستور وينهي ولايته بشكل عادي، ولكن هذه ليست أياماً عادية بل حرب. ولأنك قائد القوات المسلحة فيجب أن تقود الجيش وتدافع عن البلد. وهذا وقت لا تريد فيه المغادرة».

ومع أن عائلته تحكم سوريا منذ 45 عاماً إلا أنه يؤكد أنه لا يتعامل مع البلد كملك للعائلة «إنها ليست قبيلة»، «لا أقول الآن إنني لو غادرت فسأسلمها لشخص آخر وقد يكون ابني أو ابن أخي، فهي محكومة بدستور ولا يملكها شخص بل الشعب السوري». وعندما سئل إن كان ينام بسلام وأطفال حلب يقتلون في كل يوم أجاب «أعرف معنى هذا السؤال» و»أنام بانتظام وأعمل وآكل بشكل طبيعي وأمارس الرياضة».