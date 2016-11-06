﻿ تقنية تتيح للأجهزة الإلكترونية إصلاح نفسها ذاتياً

سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنية جديدة تتيح للأجهزة الإلكترونية إصلاح نفسها ذاتياً إذا ما انكسرت باستخدام نوع من الحبر المغناطيسي، لدرجة أن هذه التقنية تسمح بإصلاح كسر يصل عرضه إلى 3 ملليمترات، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً في هذا المجال.

ويقول فريق البحث من جامعة كاليفورنيا في مدينة سان دييجو الأمريكية إنه من الممكن استخدام هذه التكنولوجيا بأساليب مختلفة في إصلاح البطاريات ووحدات استشعار الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء لأنها تعمل بشكل أسرع في إصلاح المواد ولا تتطلب أي تدخل خارجي.

ونجح الباحثون في تطوير ذرات مغناطيسية ميكروسكوبية وتحويلها إلى مواد موصلة للكهرباء مثل الجرافيت والذهب والفضة، بحيث يمكن استخدامها في إصلاح مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك الدوائر الكهربائية المثبتة في الملابس، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني «ساينس أليرت» المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا.

وقال أماي باندودكار إن الهدف من البحث هو «تطوير منظومة ذكية ذات قدرات مدهشة في مجال الإصلاح الذاتي باستخدام مواد رخيصة يسهل العثور عليها».

ولاختبار التقنية الجديدة، قام الباحثون بتثبيت دائرة كهربائية ذاتية الإصلاح في أحد أكمام قميص مزود بنظام إضاءة ليد وبطارية، ثم قاموا بقطع الأكمام بواسطة مقص، ولكن في غضون ثوان، قامت الدائرة الكهربائية بإصلاح نفسها وعاد نظام الإضاءة إلى الإنارة من جديد.

وذكر الباحثون إن إصلاح الدائرة الكهربائية استغرق حوالي 50 مللي ثانية، وأوضحوا أن الحبر الإلكتروني اللاصق يمكنه إصلاح الإلكترونيات حتى إذا ما انكسرت أكثر من مرة في المكان نفسه. وأكد جوزيف وانج رئيس فريق البحث أن هذه التقنية «تحمل آمالاً كبيرة من أجل استخدامها على نطاق واسع في إصلاح الأجهزة الإلكترونية».