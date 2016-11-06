﻿اكتشاف كهف عمره 49 ألف عام في أستراليا

سيدني ـ رويترز: قال عالم آثار إن اكتشاف مستوطنة بشرية في أستراليا يرجع تاريخها إلى 49 ألف عام يتحدى نظريات بشأن موعد قدوم أقدم حضارة مستمرة في العالم إلى البلاد. وأضاف جايلز هام أنه عثر على أدوات متطورة وبقايا عظام من أكبر حيوان من الحيوانات ذات الجراب يعثر عليه على الإطلاق في كهف مرتفع على جرف صخري في جبال فلندرز بجنوب استراليا.

وحدد علماء يعملون مع فريق هام عمر الموقع بنحو 49 ألف عام. وسكان أستراليا الأصليون (الأبورجنيز) هم أقدم حضارة مستمرة في العالم ويتحدرون من أول شعب يغادر أفريقيا وفقاً لدراسة جينية نشرتها جامعة كوبنهاجن في أيلول/سبتمبر.

لكن موعد وصول الاستراليين الأوائل إلى القارة لا يزال موضع نقاش بين الباحثين. والرأي الأغلب أنهم وصلوا إليها قبل 50 ألف عام. ويقول هام إن وجودهم قبل 49 ألف عام في موقع بجنوب استراليا يشير إلى أن من المرجح أنهم وصلوا إلى المناطق الشمالية قبل ذلك بوقت طويل.

وأضاف مشيراً إلى أدلة على مستوطنة كانت موجودة قبل 49 ألف عام «إذا كان الناس جاؤوا قبل 50 ألف عام فهذا لا يمنحهم الكثير من الوقت للانتقال إلى هذا الحد في الجنوب.»

وتابع قائلاً «قد يكون حدث استعمار قبل وقت طويل من الإطار الزمني المقبول وهو 50 ألف عام. قد يكون 55 ألفاً أو ربما 60 ألف عام.»