سجناء يسيطرون على أجزاء من سجن بيدفورد في بريطانيا





لندن- رويترز- سيطر سجناء على أجزاء من سجن بيدفورد في وسط انجلترا الليلة، فيما وصفته هيئة العاملين بالسجن بأنه حادث خطير، ودفعت السلطات بأعداد إضافية من ضباط السجون من شتى أنحاء بريطانيا والشرطة المحلية للمساعدة في استعادة السيطرة على السجن.

وانتشر رجال الإطفاء والإسعاف في المكان أيضاً.

وقال متحدث باسم اتحاد ضباط السجون لـ “رويترز″ “وقع حادث خطير أسفر عن سيطرة سجناء على جناحين.. يجري الآن إرسال ضباط سجون من كل أنحاء البلاد إلى بيدفورد. سيسيطرون على الوضع ويتعاملون معه كعملية شغب وسيعيدون المؤسسة تحت السيطرة”.

وقالت هيئة الإسعاف المحلية إن وحدات تقف على أهبة الاستعداد دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.