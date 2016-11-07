بكين تمنع نائبين مناديين بالاستقلال من دخول برلمان هونغ كونغ

بكين- أ ف ب- منع البرلمان الصيني الإثنين نائبين مناديين بالاستقلال، من دخول برلمان هونغ كونغ، بعد أن تعمدا قراءة القسم بطريقة خاطئة الشهر الماضي، وقال إنه لا يمكنهما قراءة القسم مرة أخرى.

وأوضح البرلمان الصيني أن القسم الذي لا يحترم دستور هونغ كونغ “يجب إبطاله ولا يمكن قراءته مجددا”.

وكان النائبان المناديان بالاستقلال باغيو لونغ وياو واي-شينغ رفضا لفظ كلمة “الصين” بطريقة صحيحة واستخدما مصطلحات سلبية خلال قراءتهما القسم الذي ينص على أن هونغ كونغ “منطقة إدارية خاصة (تابعة) لجمهورية الصين الشعبية”.

واستخدمت شرطة هونغ كونغ بخاخات الفلفل الأحد لتفريق مئات المتظاهرين الغاضبين من قرار الصين التدخل في خلاف حول منع النائبين المناديين بالاستقلال من دخول البرلمان.

وفي فوضى تذكر بالاحتجاجات المنادية بالديموقراطية في 2014، هاجم المتظاهرون حواجز معدنية أقامتها الشرطة أمام مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

واحتل المتظاهرون بعد ذلك مفترقا رئيسيا قرب مكتب الاتصال، ما أدى إلى توقف عشرات القطارات والحافلات.

وبدأ الاحتجاج بمسيرة سلمية بعد ظهر الأحد، قال منظموها إن 13 ألف شخص شاركوا فيها، بينما تجمع أربعة آلاف شخص أمام مكتب الاتصال الصيني، وسط تزايد المخاوف من تشديد بكين قبضتها على هونغ كونغ.