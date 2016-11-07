مقتل 15 شخصا مع عودة الفيضانات إلى وسط فيتنام

هانوي- د ب أ- قالت السلطات الفيتنامية الاثنين إن 15شخصا قتلوا وبات ستة آخرون في عداد المفقودين بعد أسبوع من اجتياح فيضانات جديدة لوسط فيتنام.

وأثرت الفيضانات على 10 أقاليم في المناطق الوسطى والمرتفعات الوسطى في فيتنام، وفقا لما ذكرته لجنة التوجيه المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعية الاثنين.

وبعد سبعة أيام من الامطار الغزيرة والفيضانات تضرر أكثر من 41 ألف منزل، من بينهم 450 منزلا تعرضوا للدمار الكامل أو الجزئي، بحسب تقرير اللجنة.

كما تضرر نحو 12000 هكتار من حقول الأرز والخضروات.

ومازالت المنطقة تتعافى من فيضانات كارثية حدثت في تشرين أول/ اكتوبر الماضي وخلفت ما لا يقل عن 29 قتيلا علاوة على نصف مليون نازح.