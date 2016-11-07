مجهول يقتل تسعة أشخاص يشاهدون مباراة لكرة القدم في جنوب السودان

جوبا- رويترز- قال متحدث باسم الشرطة في جنوب السودان الاثنين إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 11 في العاصمة جوبا حينما أطلق مسلح مجهول النار على مجموعة من الناس تشاهد مباراة لكرة القدم في التلفزيون في مطلع الأسبوع.

ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم الذي وقع مساء السبت في ضاحية جور في جنوب غرب جوبا.

ويعاني جنوب السودان من العنف منذ اندلعت الحرب الأهلية في ديسمبر كانون الأول 2013 لكن لم يتضح ما إذا كان إطلاق النار له صلة بالتوترات السياسية.

وقال دانيال جوستن المتحدث باسم الشرطة “التحقيقات جارية”. وأضاف أن ستة أشخاص قتلوا في موقع الحادث ولفظ الثلاثة الآخرون أنفسهم في طريقهم إلى المستشفى.