ترامب يقول إن إدارته لن تسمح بدخول اللاجئين دون دعم محلي

ستيرلينج هايتس- رويترز- قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لحشود في ميشيغان ومينيسوتا إن إدارته لن تسمح بدخول اللاجئين دون دعم من المجتمعات المحلية التي يعيشون بها في الولايات المتحدة.

واستغل ترامب زيارته لولايات تتزايد فيها الجاليات الإسلامية لانتقاد دعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لاستقبال لاجئين من سوريا.

وقال ترامب في منيابوليس إن السكان هناك لمسوا بالفعل نتائج التدقيق “المعيب” مع جالية من الصوماليين المسلمين في مينيسوتا. وأضاف أن ما حدث في ميشيغان التي تضم عدة مدن بها جاليات مسلمة كان “مشينا”.

ونظم ترامب مؤتمرات انتخابية في الولايتين في إطار مساعيه الأخيرة في انتخابات الرئاسة التي تجري غدا الثلاثاء على الرغم من أن ولايتي ميشيغان ومينيسوتا تدعمان الديمقراطيين عادة في سباق البيت الأبيض.

وقال ترامب لتجمع انتخابي في ستيرلينج هايتس “هنا في ميشيجان شاهدتم بأنفسكم المشكلات الناجمة عن برنامج اللاجئين…إنه يعرض أمنكم للخطر ويفرض ضغوطا هائلة على المدارس والموارد المحلية”.

وأضاف “لن تسمح إدارة ترامب بأي لاجئين دون دعم من المجتمع المحلي”.

وانتقدت جماعات للمسلمين الأمريكيين ترامب بسبب تعليقات أدلى بها مثل وصف بعض ممارسات الشرطة بأنها أسلوب في مواجهة الإرهاب. وكان قد دعا في البداية لمنع دخول المسلمين الولايات المتحدة ثم غير موقفه في وقت لاحق إلى حظر الهجرة من مناطق “يجتاحها الإرهاب” حتى يتم تطبيق إجراءات تدقيق مكثفة.

وأشادت كلينتون بخطة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما لقبول 10 آلاف لاجئ سوري في عام 2016 وقالت إن الولايات المتحدة يمكن أن تفعل المزيد.

وقال ترامب إن خطتها للسماح بدخول لاجئين من سوريا ستنتج “أجيالا من الإرهاب والتطرف والتشدد”.

وكان تعهد ترامب بمنع دخول الفارين من عنف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وإقامة “مناطق آمنة” بدلا من ذلك في الشرق الأوسط نقطة رئيسية في حملته الانتخابية.