وزير البترول المصري يعلن وقف أرامكو السعودية شحنات منتجات البترول لبلاده ويؤكد: لن نذهب لإيران

أبوظبي- رويترز- أكد وزير البترول المصري طارق الملا الاثنين تقريرا ذكر أن شركة أرامكو السعودية أوقفت شحنات المنتجات البترولية لبلاده إلى حين إشعار آخر.

وقال الملا للصحفيين خلال مؤتمر نفطي في أبوظبي “نعم أؤكد، إلى حين إشعار آخر”.

وكان مسؤول مصري قال لرويترز في القاهرة في وقت سابق من هذا اليوم إن أرامكو أبلغت مصر بوقف شحنات المواد البترولية لحين إشعار آخر مضيفا أنها لم تفصح عن أسباب قرارها.

ويشارك وزير البترول المصري في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول في أبوظبي الاثنين حيث أبلغ رويترز أنه لن يذهب إلى إيران في تصريحات تتعارض على ما يبدو مع تقرير يوم الأحد ذكر أنه في طريقه لطهران لإبرام صفقات نفطية جديدة.

ونقلت رويترز عن مصادر مقربة من الوفد المرافق للوزير أن الملا كان في طريقه إلى طهران. وقال مصدر إن الوزير سيلتقي بمسؤولين إيرانيين كبار لبحث إمكانية تأمين إمدادات نفطية من طهران.

وقال الملا لرويترز الاثنين “لا زيارة لإيران. أحضر المؤتمر”.