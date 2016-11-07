وزير الخارجية الإيراني يصل بيروت خلال ساعات لتأكيد دعم روحاني لعون

بيروت- الأناضول- قال مصدر دبلوماسي لبناني إن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيصل الى العاصمة اللبنانية بيروت، في غضون الساعات القليلة المقبلة، لنقل رسالة تهنئة ودعم من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون.

وقال المصدر، للأناضول، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن “ظريف سيصل إلى بيروت في غضون الساعات القليلة المقبلة لنقل رسالة تهنئة من روحاني إلى عون”.

وأوضح أن الوزير الإيراني “يهدف من زيارته أيضا للوقوف على الظروف التي أدت إلى التسوية السياسية، التي أفضت بدورها لانتخاب عون رئيسا للبنان (بعد اكثر من عامين ونصف العام من الفراغ الرئاسي)، ومن ثم تكليف سعد الحريري (زعيم تيار المستقبل) بتشكيل حكومة جديدة”.

وكشف المصدر أن زيارة ظريف “التي سينقل خلالها أيضا دعما إيرانيا لهذه التسوية، ستستغرق يومين، ويلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين”.

ولفت إلى أنه “من المحتمل أن يلتقي ظريف، أيضا، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله”.

يشار الى أن زيارة الوزير الإيراني الى لبنان تأتي بعد ساعات على زيارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية في النظام السوري، منصور عزام، موفدا من رئيس النظام بشار الأسد، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) الإثنين.

وفاز عون، الإثنين الماضي، برئاسة لبنان بعد حصوله على 83 صوتاً من أصوات النواب الـ127، الذين حضروا الجلسة، وهم كل النواب باستثناء نائب واحد قدم استقالته.

وأنهى الحريري، الأسبوع الماضي، يومين من الاستشارات مع النواب في مقر مجلس النواب في وسط بيروت، للاتفاق على كيفية توزيع الحصص والحقائب الوزارية بغية تشكيل الحكومة.