الأمير هاري يخون ميجان ماركل مع عارضة أزياء بريطانية

لندن ـ كشف موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنّه بعد أيام قليلة من إعلان عن علاقتهما العاطفية، فإنّ الأمير هاري، ثاني أبناء ولي عهد المملكة المتحدة، كان يُقابل عارضة أزياء بريطانية أثناء مواعدته للممثلة الأمريكية ميجان ماركل.

وأكد الموقع أن هاري كان يقضي مع عارضة الأزياء سارة ماكلين أوقاتا سعيدة أثناء زيارة ماركل له بلندن، وأنه قابلها في حفلة خاصة وحصل على رقمها الشخصي وأصبح يراسلها بكثرة، كما أن سارة تركت حبيبها السابق من أجل الأمير هاري.

ونشرت “ديلي ميل” خبرا يفيد بأن الأمير هاري وقع في الحب أخيرا لأول مرة بعد انفصاله عن الممثلة الأمريكية كريسيدا بوناس عام 2014.

وأضاف الموقع أن هاري مُغرم بالممثلة الأمريكية ميجان ماركل.

وصرح بأن ماركل تزور هاري طوال الوقت في لندن وكانت تقيم أثناء تواجدها في لندن بقصر كنسينغتون، حيث قابلت دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام والأميرة كيت، وأكد المصدر أنهما أعجبا بها جدا.