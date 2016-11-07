الممثل الكوميدي التونسي لطفي العبدلي يلقن عادل إماما درسا دفاعا عن تونس ـ فيديو

تونس ـ قال الممثل الكوميدي التونسي لطفي العبدلّي، للفنان المصري عادل إمام ممازحا “عادل إمام ممثل جميل لكن أريد القول إن كانت مصر أمّ الدنيا فتونس أبوها”، ما أدى إلى غضب السفير المصري وخروجه من حفل اختتام أيام قرطاج السينمائية حسب قوله.

وكان الفنان المصري قد أشاد بجيل الرواد في السينما المصرية ودورهم في إثراء حركة السينما العربية وما نقلوه من خبرات للدول العربية، ما ساهم في تطوير العمل السينمائي بكافة أشكاله من تصوير وإخراج وغيرها.

وقال إمام خلال حفل اختتام مهرجان “أيام قرطاج السينمائية”، “يجب علينا من هنا أن نحيي الضابط المصري السكندري محمد إبراهيم الذي كان أول من صور بكاميرا سينمائية في مصر، وكذلك التحية للرائد الإقتصادي طلعت حرب الذي آمن بدور السينما في المجتمع وقام بإنشاء “ستديو مصر” وأرسل بعثات للخارج لتعلم فن السينماط”.

واختتم مهرجان أيام قرطاج السينمائية الدولي فعالياته مساء الأحد بعد أن استمر 8 أيام تنافس فيها 68 فيلما في مسابقات المهرجان المختلفة بينها 4 أفلام مصرية.

وحضر المهرجان وفد فني مصري على رأسه الفنان الكبير جميل راتب الذي كرمه الرئيس التونسي بمنحه وسام الاستحقاق الثقافي، ومحمود حميدة وخالد النبوي ويسرا اللوزي وناهد السباعي.

وكان الرئيس التونسي قد كرم أيضا الفنان عادل إمام ومنحه وسام الاستحاق التونسي وهو أرفع وسام في مجال الثقافة في تونس.

وكان عدد من الناشطين التونسيين، وعدد من وسائل الإعلام المحلية، قد استهجنوا تصرفات الممثل المصري عادل إمام، وذلك خلال زيارته إلى تونس، الأربعاء الماضي.

وانتقد التونسيون أكثر من تصرف أقدم عليه عادل إمام خلال الزيارة، منذ اللحظة التي وصل فيها إلى المطار، واعتبروا أنه تعمد تجاهل وزير الثقافة التونسي، محمد زين العابدين، رغم حرص الأخير على استقباله في المطار، حيث أظهر مقطع فيديو الوزير برفقة باقة من الورد، إلا أن عادل أمام لم يتسلمها، ليقوم زين العابدين باستبدال الباقة بأخرى.

وفي مشهد آخر، لم يلق استحسان التونسيين، طلب الممثل المصري، بمجرد اجتماعه بالوفد التونسي الذي استقبله، أن يدخن سيجارة ليقوم بعدها بنفث دخانها بوجه وزير الثقافة والإعلاميين التونسيين ومسؤولين عن التظاهرة الفنية، ليطلب بعدها، من وزير الثقافة مصافحة بعض مرافقيه، ما اضطر وزير الثقافة النهوض من مكانه ومصافحة المرافقين.

يأتي كل ذلك بعد تحفظ الكثير من التونسيين من زيارة الممثل المصري ومشاركته في أيام قرطاج السينمائية، بعد أن تداولت العديد من وسائل الإعلام التونسية أن قبول إمام المشاركة في الحدث الفني جاء بعد تسلمه مبلغ 50 ألف دولار، ما نفته إدارة المهرجان لاحقًا، لكنها أكدت أنه اشترط تكريما رئاسيا للحضور.