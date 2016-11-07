سيدة في الإمارات شتمت زوجها عبر “واتس اب” فرفع عليها قضية

دبي ـ سجّل زوج لدى محكمة الشارقة في دولة الإمارات، قضية شتم بحقّ زوجته، بعد أن أرسلت له رسائل تضمنت ألفاظًا مسيئة وعبارات نابية، لخلافات بينهما عبر موقعي التواصل الاجتماعي “واتس اب” و”فايبر”.

وأنكرت المتهمة الشابة ما وجِّه إليها من اتهام ودفعت ببراءتها، وكان الزوج سجل بلاغًا بحقها وذلك بعد تلقيه رسائل تضمنت ألفاظًا مسيئة وعبارات نابية، وتهديدات صريحة له.

من جهتها، أجلت المحكمة الجلسة لمواجهة المشتكي بالمتهمة إلى الأول من كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وتنص المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: “مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250 ألف درهم) ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات”.