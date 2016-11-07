ذوو الأردنيةّ التي قطع ابنها رأسها يطالبون بإعدامه بقطع رأسه

عمان ـ طالب ذوو السيدة التي قتلها ابنها، بمنطقة طبربور شرق العاصمة الاردنية عمّان، بإيقاع أقصى عقوبة ممكنة بحق القاتل، عن طريق إعدامه بنفس الطريقة التي قتل بها والدته، (قطع الرأس).

وقال أحد المتحدثين باسم عائلة المقتولة، في جاهة اعتراف من أهل القاتل، بمنطقة الرصيفة، الخميس، “نقبل جاهتكم ولكن نطالب بالقصاص من القاتل بقطع رأسه”.

واشترط ذوو السيدة، بقبول عطوة الاعتراف لحين صدور حكم بحق القاتل، وعدم توكيل محامٍ للقاتل.

وحذر الحضور من خطر المواد المخدرة، على المجتمع الأردني، وتسببها في ازدياد جرائم القتل في المجتمع.

يُذكر أن القاتل اعترف بقتل والدته الخمسينية، بقطع رأسها، الخميس الماضي، بعد تخطيط مسبق لجريمته البشعة، مبررا ذلك بوصف والدته بـ “عدوته” التي أفسدت حياته.