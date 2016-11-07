أسماء فتيات ممنوعة في الجزائر

الجزائر ـ قالت باحثة جزائرية في علم الاجتماع، إن مصلحة الأحوال المدنية في الجزائر ترفضت، تسمية بعض المولودات بأسماءٍ ممنوعة في البلاد.

ومن بين تلك الأسماء الممنوعة (إليسا، سوزان، إنجي، رشال، روهان) وغيرها، وهي أسماء أبطال بالمسلسلات التركية والسورية والأفلام الغربية اختارتها أسر جزائرية لمواليدها.

ولفتت الباحثة هدى جباس، خلال ندوة نظمت على هامش المعرض الدولي للكتاب بالجزائر، إلى أن هذه الأسماء تتعارض مع ثقافة المجتمع الجزائري، مشيرة إلى أن العائلات الجزائرية تتهافت عليها باعتبارها “موضة” دون أن تعرف معناها.

وأشارت جباس إلى أن الكثير من العائلات الجزائرية بدأت تعزف عن اختيار “محمد” كاسم لمواليدها، حيث استبدلته بـ”إسلام”، وهذا الأخير يعتبر محل جدل ديني، إذ يرفض البعض إطلاقه على أبنائهم لأنه رمز للدين الإسلامي، الذي هو أرفع من أن يحمله شخص.