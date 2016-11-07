بالوتيلي يتدخل لإنقاذ مدافع ليفربول من الضياع

لندن ـ أبدى المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب نادي نيس الفرنسي استعداده لمعاونة زميله السابق بصفوف ليفربول الإنجليزي، مامادو ساخو.

ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية تصريحات لبالوتيلي يؤكد فيها أنه يتواصل مع ساخو من وقت لآخر، وأضاف المهاجم الإيطالي: “أبلغته بأنه خسارة كبيرة، للاعب بقدراته لا يشارك في المباريات بصفة مستمرة”.

وتابع مهاجم ميلان السابق: “ساخو عليه الرحيل عن صفوف ليفربول، وأكدت له أنني على استعداد لإقناع مسؤولي نادي نيس الفرنسي في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل”.

كما طالب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، لاعب ليفربول بالبحث عن نادٍ آخر له في ميركاتو الشتاء، لإنقاذ مسيرته.

وابتعد المدافع الفرنسي عن الملاعب منذ أبريل الماضي، حيث خرج من حسابات يورجن كلوب المدير الفني للفريق، رغم أن نتيجة عينة المنشطات الخاصة به جاءت سلبية.