رئيس إشبيلية: ميسي من خارج كوكب الأرض

لندن ـ قبل يوم من استضافة فريقه لبرشلونة في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم قال خورخي سامباولي مدرب إشبيلية ضاحكا إن تفوق ليونيل ميسي يعني أن هناك حاجة لجائزتين للكرة الذهبية “واحدة لميسي وواحدة لكل اللاعبين الآخرين”.

وثبتت صحة كلمات المدرب الارجنتيني إذ قلب مواطنه مواجهة الأحد المثيرة مع الفريق الأندلسي المتألق رأسا على عقب وقاد ناديه الكتالوني للفوز 2-1 رغم الأداء القوي من أصحاب الأرض.

وبدا برشلونة معرضا للسقوط بعد هدف فيتولو لصالح أشبيلية في الدقيقة 15 وتراجع أمام الضغط الشديد لصاحب الأرض الذي حرمه الانهاء السيء للهجمات من زيادة النتيجة.

لكن مع اقتراب نهاية الشوط الأول قاد ميسي هجمة مرتدة وتعاون مع دينيس سواريز ونيمار ليدرك التعادل من أول محاولة حقيقية لبرشلونة على المرمى.

وامتلك اللاعب البالغ عمره 29 عاما زمام الأمور في الشوط الثاني وأهدر فرصتين صنعهما لنفسه قبل أن يمرر إلى لويس سواريز ليسجل هدف الفوز لبرشلونة.

ورغم كل الثقة المبكرة لإشبيلية فإن الفريق الأندلسي لم يكن لديه أي رد.

وقال سامباولي الذي انتهى السجل المثالي لفريقه في دوري الدرجة الأولى الاسباني ودوري أبطال اوروبا على أرضه “عندما يلعب لاعب مثله بجدية.. تكون الأمور صعبة للغاية على المنافسين”.

وأضاف “ميسي لاعب من طراز عالمي وعندما تصبح المباراة مفتوحة لا يكون أمامك الكثير لإيقافه هو أو زملائه لأن بوسعهم معاقبتك حقا إذا منحتهم أي مساحة”.

وأشاد لويس انريكي مدرب برشلونة بلاعبه الساحر على أداء رائع آخر منح الفريق الكتالوني الفوز.

وقال “قدرة ميسي على تجاوز أي موقف غير عادية. لا يوجد أحد مثله. هدفنا هو تمرير الكرة له قدر الامكان”.

وأضاف فيتولو لاعب أشبيلية “لن أقول أي شيء حول ميسي.. بالنسبة لي هو الأفضل على مر العصور.

“ظهر في الشوط الأول فقط ليسجل الهدف لكن في الشوط الثاني حسن أداء الفريق بأكمله. كنا الأفضل في الشوط الأول لكن ثلاثي برشلونة الهجومي بوسعه التسجيل في أي لحظة وهدفهم الأول أعادهم للمباراة”.

وتحسر بيبي كاسترو رئيس أشبيلية على عدم قدرة فريقه على الاجهاز على برشلونة لكنه أشاد أيضا بميسي.

وقال “لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الأول. يملكون ميسي.. ونحن لا. إنه من خارج كوكب الأرض. عندما يلمس الكرة.. تكون هدفا”.