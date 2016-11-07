مسؤول محلي عراقي: باشرنا مهامنا كحكومة محلية في حمام العليل

نينوى - الأناضول - قال مسؤول محلي في محافظة نينوى شمال العراق، الإثنين، أن المسؤولين في ناحية حمام العليل (جنوب الموصل)، التي سيطرت عليها القوات العراقية، باشروا مهامهم كحكومة محلية من أجل تأمين الخدمات لسكان المنطقة.

وقال خلف الجبوري، مدير ناحية حمام العليل، أن المسوؤلين في الناحية “باشروا بمهامهم كحكومة محلية في مركز ناحية حمام العليل وباتوا ليلتهم (الماضية) فيها”.

ولفت الجبوري، الى أن “أصوات النيران انخفضت داخل مركز الناحية، التي تسيطر عليها القوات العراقية بالكامل”.

وأشار الى أن “النازحين بدأوا بالعودة لمنازلهم في الناحية، بعد أن كانوا قد فروا منها بسبب اشتداد المعارك”.

وقال مدير ناحية حمام العليل أن “مشروعي الماء والكهرباء قد تضررا بنسبة 50% (نتيجة المعارك)، وأن سكان الناحية بلا خدمات حالياً، ونحن سنسعى لإعادة الأمور الى طبيعتها”.

وتابع أن “أغلب سكان مركز ناحية حمام العليل لم يغادروا المنطقة”.

وكان الجيش العراقي، أعلن السبت الماضي، تحرير مركز ناحية “حمام العليل” آخر معقل لتنظيم “الدولة الاسلامية” في جنوب الموصل، وذلك بعد ساعات قليلة على اقتحامه.

وانطلقت معركة استعادة الموصل في الـ17 من الشهر الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوى، إلى جانب “البيشمركة “.

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة تنظيم “الدولة” الذي سيطر عليها صيف عام 2014.