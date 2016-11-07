أوباما عن ترامب: لا يمكن منح الشفرة النووية لمن لا يستطيع إدارة حساب تويتر

نيويورك - الأناضول - هاجم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، قائلاً إن شخصاً لا يستطيع إدارة حسابه على موقع تويتر لا يمكنه الاحتفاظ بشفرة السلاح النووي.

وجاءت انتقادات أوباما خلال لقاء انتخابي في مدينة كيسيمي بولاية فلوريدا، مساء الأحد بالتوقيت المحلي، ضمن دعمه للحملة الانتخابية لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

واعتبر أوباما أن ترامب لا يجد غضاضة في الكذب أمام مؤيديه، مؤكداً أنه غير مؤهل ليصبح رئيساً للولايات المتحدة.

كما أشار أوباما إلى أهمية ولاية فلوريدا في حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلاً “لو فزنا بفلوريدا سنفوز في الانتخابات”.

وسيشارك أوباما الاثنين في التجمعات الانتخابية التي ستجريها كلينتون في ولايات ميتشغان ونيوهامبشاير وبنسلفانيا.